Тактические идеи недели на рынке акций - "ВТБ Мои Инвестиции"

Котировки акций Inditex могут вырасти на текущей неделе, говорится в аналитическом материале "ВТБ Мои Инвестиции".

"Выручка владельца Zara, Bershka, Pull&Bear и других брендов может превысить консервативный прогноз (+1,3% относительно II кв. 2019г). Майские результаты уже на 5% превысили доковидные значения. Прохождение пика заболеваемости в Европе, вероятно, позволит компании представить прогноз на год и объявить дивиденды", - отмечают аналитики инвестиционной платформы.

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