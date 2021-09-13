Курс рубля на этой неделе будет находиться в диапазоне 72,5-74,0 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля на этой неделе, скорее всего, будет находиться в диапазоне 72,5-74,0 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

Эксперты банка напоминают, что на прошлой неделе курс USD/RUB в моменте опускался до 72,6 руб./$1. Поддержку рублю оказывал усилившийся глобальный рисковый аппетит - инвесторы продолжили отыгрывать слабые августовские данные по рынку труда США, которые значительно снизили вероятность скорого анонса сроков начала сворачивания программы QE.

"Вероятно, на этой неделе курс вновь попробует достичь 72,8 руб./$1 на фоне пятничного решения ЦБ РФ - очередной рост ключевой ставки вкупе с ожиданиями скорого окончания цикла ужесточения ДКП повышает привлекательность рубля в операциях carry-trade. Впрочем, если данные по инфляции в США окажутся существенно выше ожиданий, то глобальный спрос на рисковые активы может ослабиться, что негативно скажется на рубле. В целом мы ожидаем, что курс USD/RUB на этой неделе будет находиться в диапазоне 72,5-74 руб./$1", - прогнозируют аналитики банка.

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