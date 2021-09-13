Рубль в понедельник может вернуться к уровню 72,75-73,00 руб./$1 - "Локо-Инвест"

Рубль в понедельник может вернуться к уровню 72,75-73,00 руб./$1, говорится в комментарии "Локо-Инвеста".

"Рубль завершил торги в пятницу снижением на 0,3%, что обеспечило ему половину от общего результата за неделю. Многие другие ЕМ валюты также снижались, поэтому рубль продолжает торговаться в общем русле. Неожиданное для большинства решение ЦБ видимого эффекта на курс не оказало. Напротив, как это бывает, рубль больше реагировал на внешний негатив и вечерние сообщения о претензиях в адрес США со стороны российских властей о вмешательствах в предстоящие выборы. Вкупе с фактором пятницы это заставило многих сократить позиции в рубле. Вряд ли эта история заставит инвесторов переосмыслить позиции рубля. Также на этой неделе формально стартует новый налоговый период, что обещают рублю поддержку. Поэтому свой прогноз роста рубля до 72,0-72,5 руб./$1 в ближайшие недели сохраняем, и в понедельник можем вернуться к уровням 72,75-73,00 руб./$1", - отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

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