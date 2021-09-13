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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль будет торговаться в диапазонах 72,5-73,3 руб./$1 и 85,5-86,7 руб./EUR1 на неделе - Росбанк
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13 сентября 2021 года 12:15

Рубль будет торговаться в диапазонах 72,5-73,3 руб./$1 и 85,5-86,7 руб./EUR1 на неделе - Росбанк

Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазонах 72,5-73,3 руб./$1 и 85,5-86,7 руб./EUR1 на текущей неделе, полагают аналитики Росбанка.

"Текущая неделя сохраняет шансы для возврата рубля к более крепким уровням благодаря дорожающим нефтяным котировкам марки Brent (диапазон $72-74/барр.), а также началу подготовки к сентябрьским налоговым выплатам корпораций. Риск-фактором остается глобальный разворот в пользу доллара США из-за ожиданий более быстрого ужесточения риторики ФРС перед решением по ставке в конце сентября. В этом контексте на неделе мы ожидаем увидеть пару USD/RUB в интервале 72,5-73,3 руб./$1, а EUR/RUB - в интервале 85,5-86,7 руб./EUR1", - указывают эксперты в комментарии банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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