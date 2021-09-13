Рубль будет торговаться в понедельник в диапазоне 73,0-73,6 руб./$1 - "Альфа-Капитал"

Рубль будет торговаться в понедельник в диапазоне 73,0-73,6 руб./$1 и на уровне 86,2-86,7 руб./EUR1, полагает аналитик "Альфа-Капитала" Денис Бадьянов.

"Доллар и евро на утренних торгах понедельника незначительно дешевеют: курс доллара составил 73,13 руб. (-3,75 коп.), курс евро - 86,33 руб. (-11,75 коп.).Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent в понедельник выросла на 0,19% ($73,11 за баррель), цена октябрьских контрактов на нефть марки WTI прибавила 0,25% ($69,97 за баррель). Всего за прошлую неделю Brent подорожала на 0,2%, WTI - на 0,3%. Однако в краткосрочной перспективе решение Китая начать продажу сырья из стратегических запасов может оказать давление на цены. В течение дня российский рубль может торговаться в диапазоне 73,0-73,6 руб. в паре с долларом и на уровне 86,2-86,7 руб. в паре с европейской валютой", - отмечает эксперт.

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