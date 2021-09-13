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13 сентября 2021 года 11:45

Рост рынка акций РФ утром не получил поддержки, индекс Мосбиржи вернулся к 4000п

Москва. 13 сентября. Рост рынка акций РФ утром в понедельник не получил поддержки из-за затухания позитивного импульса в нефти, индекс Мосбиржи после скачка к 4020 пунктам вернулся к рубежу 4000 пунктов; в лидерах роста выступают акции "Русала" на фоне дорожающего алюминия.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 4003,11 пункта (+0,01%, максимум сессии - 4021,03 пункта), индекс РТС - 1726,25 пункта (+0,1%); динамика цен "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 2,2%.

Доллар стоит 73,05 рубля (-0,12 рубля).

Подорожали акции UC Rusal (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и +0,3% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,1%).

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в понедельник утром совершила рывок к новым уровням, достигнув 59,585 евро за кВт.ч, или $727 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Подешевели расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-2,2%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -0,8% "префы"), "Московской биржи" (-0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%).

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, основное внимание нужно сосредоточить на американском рынке акций, от которого будет зависеть динамика других фондовых и товарных активов в ближайшее время. Последние 4 торговых дня Америка снижалась, индекс S&P 500 закрылся в пятницу в районе поддержки 4450-4480 пунктов, которой выступает нижняя граница восходящего канала. В последнее время все просадки выкупались благодаря огромному объему финансовой ликвидности, так, скорее всего, произойдет и в этот раз. Однако все каналы рано или поздно разрушаются, и если будет пробой его нижней границы, то за океаном начнется масштабная фиксация прибыли, которая спровоцирует падение американских индексов на 5-7%.

Продолжает дорожать алюминий, в котором слишком долго отыгрывается государственный переворот в Гвинее, которая производит около 20% мировых бокситов. Так или иначе, это вновь поддерживает котировки акций "Русала". Однако дешевеет никель, что оказывает давление на бумаги "Норникеля".

Цены на газ в Европе продолжают рост, превысив $700 за тысячу кубов. Западные СМИ пишут, что прокачка газа по "Северному потоку 2" начнется 1 октября. Пора бы акциям "Газпрома" сформировать новый краткосрочный восходящий тренд с целью обновления исторических максимумов и ухода в район 400 руб.

Нефть Brent торгуется дороже $73 за баррель, но пока нет уверенности, что котировки смогут закрепиться выше этой отметки. Игроки ожидают восстановления добычи в полном объеме в Мексиканском заливе, что осадит цены на нефть. Но пока дорогая нефть поддерживает российский рынок акций и рубль, считает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник неоднозначный, индекс МосБиржи вновь отстаивает уровень 4000 пунктов. На нефтяном рынке главным аргументом нефтяных оптимистов остаются проблемы нефтедобычи в Мексиканском заливе. Восстановление производства нефти после урагана "Ида" происходит медленней, чем восстановление нефтепереработки в штате Луизиана. От 60% до 75% нефтедобывающей инфраструктуры в американском секторе Мексиканского залива находятся в процессе ремонта. Тем временем, новый тропический шторм "Николас" приближается к побережью Техаса, но также может принести сильные ливни и ветер на побережье Луизианы.

Власти КНР планируют разместить информацию об аукционах по продаже нефти из стратегических резервов. Однако многие на рынке считают, что это скорее психологический фактор сдерживания роста цен, чем реальное влияние на объемы предложения, отмечает Кочетков.

Генеральный директор ИК "Иволга Капитал" Андрей Хохрин отмечает, что все последние коррекции на рынке акций США, включая текущую, встречены спокойствием и безразличием. Нельзя однозначно ожидать, что движение вниз продолжится, но шансы на это наиболее высокие с прошлой осени. Американский рынок, видимо, очертит путь и для российских акций, которые ранее росли без отставания от глобальной тенденции.

Нефть торгуется с завидной независимостью от прочих рынков. Пока поддержка $70 за баррель Brent сохраняет свою актуальность, считает эксперт.

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, во вторник Минтруда США опубликует августовский индекс потребительских цен - ожидается, что данные отразят замедление инфляции как в месячном выражении, так и в годовом. Однако с замедлением инфляции вполне может происходить замедление американской экономики.

Энергетический сектор США в структуре индекса S&P 500 снизился на 12,3% с начала года по сравнению с ростом на 3,7% самого индекса S&P 500, который остается вблизи рекордных максимумов. Сектор активно рос в I квартале года (на 29,3%) - инвесторы закладывали ожидания того, что восстановление экономики за счет вакцинации приведет к увеличению спроса на энергоносители. Однако сейчас ожидания меняются: возможно, экономика США достигла пика восстановления, поэтому многие инвесторы ожидают сворачивания политики "легких денег", которая помогла S&P 500 более чем удвоиться с минимумов марта 2020 года.

В США индексы акций в пятницу снизились на 0,8-0,9% и завершили неделю в "минусе", давление на рынок оказывают сигналы, что высокая заболеваемость COVID-19 сдерживает восстановление американской экономики.

Президент США Джо Байден на прошлой неделе объявил о вводе нового плана вакцинации против COVID-19 в стране, в том числе о новых правилах вакцинации для федеральных служащих, крупных работодателей и медицинского персонала, в стремлении сдержать очередной всплеск распространения коронавируса в США.

Согласно данным New York Times, ежедневное число новых случаев заболеваемости COVID-19 в США в среднем держится чуть ниже 150 тыс., доля вакцинированного населения составляет 53%.

В Азии в понедельник динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,6%), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,4-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,5%).

На инвесторов по-прежнему оказывает давление ситуация с распространением штамма "дельта" COVID-19 в мире, которая вынуждает правительства повторно вводить или ужесточать уже имеющиеся ограничения. Это приводит к замедлению темпов экономического восстановления, отмечает MarketWatch.

На нефтяном рынке цены сократили утренний прирост, подогретый ранее медленным восстановлением добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида", а также прогнозами снижения запасов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $73,42 за баррель (+0,7% и +2,1% в пятницу), октябрьская цена WTI - $70,2 за баррель (+0,7% и +2,3% в пятницу).

Спустя более чем две недели после урагана все еще не восстановлена работа добывающих мощностей, обеспечивающих почти половину производства нефти в американской части Мексиканского залива, свидетельствуют данные Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США.

Эксперты Goldman Sachs отмечают, что проблемы, вызванные ураганом, привели к снижению запасов в США примерно на 30 млн баррелей, и сокращение может увеличиться до 40 млн баррелей. При этом аналитики ожидают, что нефть станет лидером среди сырьевых товаров по темпам роста стоимости в IV квартале.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали, что число действующих нефтяных добывающих установок в США на прошлой неделе выросло на 7 единиц - до 401.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC), Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (+29,2%), акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+21,6%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+6%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+4,6%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+3,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-4,1%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-4%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-2,7%), ГДР Fix Price (MOEX: FIXP) (-2,5%), акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,9 млрд рублей (из них 2,32 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 1,91 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,9 млрд рублей на акции UC Rusal).


Опубликовано: /Финмаркет/
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