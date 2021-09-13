Рынок акций РФ, скорее всего, продолжит рост в начале недели - Альфа-банк

Российскому рынку акций в понедельник удастся сохранить рост на фоне благоприятной конъюнктуры сырьевых рынков и весьма осторожных настроений на мировых рынках, полагает аналитик Альфа-банка Джон Волш.

На взгляд эксперта, в понедельник на мировые рынки акций возвращается осторожный настрой. Вместе с тем, эксперт считает, что акции циклических компаний могут стать драйверами роста российского рынка акций благодаря рекордно высоким ценам на сырьевых рынках.

Волш подчеркивает, что в целом все катализаторы роста рынков на данный момент исчерпаны, тогда как риски снижения нарастают. Китай в среду представит данные по обороту розничной торговли, промпроизводству и инвестициям в городское строительство - по прогнозам аналитиков, рост этих индикаторов может демонстрировать дальнейшее замедление. В СМИ появилась информация о том, что демократы в Сенате США обсуждают повышение налоговой нагрузки на корпоративный сектор и сверхбогатых граждан, что, по мнению аналитика, может усилить осторожные настроения на рынках.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.