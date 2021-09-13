Вероятна консолидация рубля вблизи 73 руб./$1 в понедельник - BCS Express

Вероятна консолидация курса рубля вблизи уровня 73 руб./$1 на торгах в понедельник, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Банк России в прошедшую пятницу не исключил дальнейшего ужесточения курса, если инфляционное давление не ослабнет. Поэтому в среднесрочной перспективе, без внешних потрясений, у рубля есть значительный аргумент. По совокупности факторов курсообразования рубля валютная пара USD/RUB, скорее всего, проведет торговую сессию в понедельник в области 73 руб./$1", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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