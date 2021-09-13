ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций АЛРОСА

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "АЛРОСА" с прогнозной ценой на уровне 154 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Мы нейтрально оцениваем представленные "АЛРОСА" результаты продаж за август текущего года, так как они оказались в рамках ожиданий (общий объём продаж за месяц составил $306 млн (минус 8% м/м), в том числе реализация алмазного сырья - $297 млн (минус 7% м/м), бриллиантов - $10 млн (минус 33% м/м)). Снижение произошло во многом из-за сокращения запасов продукции после рекордных продаж в июне. На фоне благоприятной конъюнктуры на рынке алмазов, менеджмент компании ожидает, что наращивание производства позволит стабилизировать предложение алмазного сырья клиентам. Сохраняем рекомендацию "покупать" с целевой ценой 154 рубля за акцию", - отмечают эксперты ПСБ.

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