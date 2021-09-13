Цена нефти, скорее всего, снизится в диапазон $71-73/барр. в ближайшие дни - ПСБ

Цена нефти, скорее всего, вернется в диапазон $71-73 за баррель в ближайшие дни, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цена на нефть марки Brent начинает неделю с роста и попыток закрепиться выше $73 за баррель. Объективных факторов к этому мы не видим. Отметим, что в понедельник будет опубликован отраслевой отчет от ОПЕК, а во вторник от МЭА, где с высокой долей вероятности обновленные прогнозы по спросу будут понижены, что немного охладит интерес спекулянтов, подчеркнув слабые перспективы восстановления спроса как в текущем году, так и в следующем. Пока основной поддержкой для рынка нефти выступает более медленное, чем ожидалось, восстановление добычи и НПЗ в США после урагана "Ида". Тем не менее мы считаем наблюдаемый отскок краткосрочным и ориентируемся на возврат цены в диапазон $71-73 за баррель", - пишет Крылова в комментарии банка.

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