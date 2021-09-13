Акции Apple, Moderna и General Motors будут интересны на текущей неделе - BCS Express

Акции Apple, Moderna и General Motors будут интересны на этой неделе, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко.

"Ежегодная презентация продуктов Apple Inc. пройдет 14 сентября (20:00 МСК), - напоминает аналитик. - Ожидается, что там представят iPhone 13. Возможны сильные движения в бумагах. Котировка AAPL на пятницу - $149. Акции начали отходить от исторического максимума. Ближайшая зона поддержки $145-140".

Холоденко отмечает, что 8 сентября Morgan Stanley повысил целевой уровень по акциям Moderna Inc. на 12 мес. до $337 за штуку - на $150 выше, чем была в начале этой недели. Акции отреагировали на сообщение позитивно. "Котировка на пятницу - $449,4. Свеча в конце недели похожа на разворотную. Высока вероятность спуска акций в район $420-4152", - указывает эксперт.

9 сентября акции Ford потеряли 2,1% после объявления о прекращении производства автомобилей в Индии. Как говорится в заявлении компании: "ожидается, что реструктуризация создаст устойчиво прибыльный бизнес в Индии". Аналитик BCS Express оценивает акции конкурента Ford - General Motors: "Акции уперлись в сопротивление $50. Котировка на пятницу - $49,5. При прорыве сопротивления речь может идти о движении в район $54. Негативный сценарий - спуск к $46".

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