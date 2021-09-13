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13 сентября 2021 года 10:16
Рубль, вероятно, уйдет в середину диапазона 72,5-74,5 руб./$1 в начале недели - ПСБ
Возможен переход пары доллар/рубль к торгам в середине диапазона 72,5-74,5 руб./$1 в начале текущей недели, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Несмотря на нефть марки Brent, которая торгуется в плюсе, мы видим возможность продолжения ослабления валют развивающихся стран в начале недели. На предстоящей неделе основным фактором поддержки американкой валюты останутся опасения по итогам заседания ФРС, а также большое количество статистических данных (инфляция в США, розничные продажи в США, а также индекс потребительской уверенности от университета Мичигана), - пишет эксперт ПСБ Егор Жильников. - Сохранение негативной динамики валют развивающихся стран может привести к переходу пары доллар/рубль в середину нашего текущего целевого диапазона 72,5-74,5 руб./$1. Поддержка от благоприятной конъюнктуры рынка нефти, по нашему мнению, лишь смягчит давление на рубль". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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