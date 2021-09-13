Рубль, вероятно, уйдет в середину диапазона 72,5-74,5 руб./$1 в начале недели - ПСБ

Возможен переход пары доллар/рубль к торгам в середине диапазона 72,5-74,5 руб./$1 в начале текущей недели, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Несмотря на нефть марки Brent, которая торгуется в плюсе, мы видим возможность продолжения ослабления валют развивающихся стран в начале недели. На предстоящей неделе основным фактором поддержки американкой валюты останутся опасения по итогам заседания ФРС, а также большое количество статистических данных (инфляция в США, розничные продажи в США, а также индекс потребительской уверенности от университета Мичигана), - пишет эксперт ПСБ Егор Жильников. - Сохранение негативной динамики валют развивающихся стран может привести к переходу пары доллар/рубль в середину нашего текущего целевого диапазона 72,5-74,5 руб./$1. Поддержка от благоприятной конъюнктуры рынка нефти, по нашему мнению, лишь смягчит давление на рубль".

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