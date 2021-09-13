Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 72-74 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 72-74 руб./$1, а по паре евро/рубль - 85,5-87,25 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

По мнению Тимошенко, поддержкой рублю в настоящее время служит текущая динамика рынка форекс, ЕМ-сегмент которого в основном дорожает после первых за семь месяцев телефонных переговоров президентов США и КНР, а также подрастающая в цене нефть.

Что же касается решения Банка России поднять ключевую ставку на 25 б.п., то оно, на взгляд эксперта, в целом совпало с консенсус-прогнозом рынка, хотя многие аналитики ожидали еще более агрессивного увеличения ставки.

"Рост инфляции в августе и начале сентября, по сути, не оставил Банку России шанса на сохранение ставки на текущем уровне. Пока рост инфляционных ожиданий говорит в пользу проинфляционных рисков и высокой вероятности нового повышения ставки уже на октябрьском заседании. Тем не менее, в базовом сценарии инфляция начнет замедляться в IV квартале 2021г и в 2022г вернется к своему таргету вблизи 4%. К концу года мы ожидаем размер ключевой ставки на уровне 7,00-7,25% с последующим ее снижением в 2022г", - отмечает Тимошенко.

Также эксперт напоминает, что во время пресс-конференции главы Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам пятничного заседания совета директоров российский рубль укрепился до максимумов. Участники рынка растолковали комментарий о возможности "дальнейших" повышений ключевой ставки Банком России с принятого уровня 6,75%, как вероятность поднятия ставки выше 7,00% годовых. Тогда как большинство аналитиков склонялось к тому, что ведомство ограничится этой отметкой на данном цикле ужесточения денежно-кредитной политики.

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