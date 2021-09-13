Индекс Мосбиржи откроет торги в понедельник повышением на 0,1-0,4% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в понедельник умеренным повышением на 0,1-0,4%, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в районе 4005-4020 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3990, 3980 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4020, 4040 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее повышение стоимости нефтяных фьючерсов, позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

Выхода важной для локального рынка акций иностранной статистики в понедельник не ожидается, поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут в основном ориентироваться на динамику нефтяных контрактов и на характер открытия рынка акций в США, отмечает Манжос.

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