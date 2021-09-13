Вероятна консолидация рубля на торгах в понедельник - Sber CIB

Вероятна консолидация рубля по отношению к доллару вблизи текущих уровней в течение торговой сессии понедельник, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Утром понедельника рубль попытался вернуться на уровень 73 руб./$1 после ослабления в пятницу, однако ему помешали глобальное укрепление последнего и ухудшение настроений на глобальных рынках из-за падения акций китайских технологических компаний после требования властей КНР разделить бизнес AliPay. В понедельник рубль, вероятно, удержится вблизи текущих уровней", - пишут эксперты.

Цены на нефть могут вырасти благодаря довольно медленному восстановлению добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида", полагают в инвестбанке.

Рублёвые гособлигации могут немного потерять в цене перед аукционами Минфина в среду, отмечают аналитики Sber CIB.

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