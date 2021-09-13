Возможно ослабление рубля в ближайшее время - "Иволга Капитал"

Возможно некоторое ослабление рубля по отношению к доллару в ближайшее время, полагает генеральный директор инвестиционной компании "Иволга Капитал" Андрей Хохрин.

"Долго ждал от пары USD/RUB достижения уровня +/- 70 руб./$1, и, похоже, пока можно с ожиданиями повременить. Рубль, как и раньше, застрахован от серьезного ослабления, но период локальной слабости, возможно, близок", - пишет эксперт в комментарии.

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