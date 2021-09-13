13 сентября 2021 года 09:44
Утренние прогнозы: возможна положительная динамика
Большинство аналитиков предполагают позитивное начало фондовой сессии в понедельник на российском рынке. В целом для дальнейшего направленного движения нужны новые сигналы.
"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов предполагает, что рынок акций РФ откроется в небольшом плюсе в понедельник".
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BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в понедельник на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в районе 4005-4020 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3990, 3980 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4020, 4040 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее повышение стоимости нефтяных фьючерсов, позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".
Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Уучитывая слабо позитивный внешний фон, индекс Мосбиржи в понедельник продолжит консолидироваться вблизи 4000 пунктов в первой половине торгов, однако в дальнейшем при поддержке цен на сырьевых рынках российский рынок может вновь перейти к росту".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Индекс Мосбиржи вновь будет отстаивать уровень 4000 пунктов, дорожающие нефть и алюминий могут сформировать положительную динамику рынка в начале дня".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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13 сентября 2021 года 19:49
Москва. 13 сентября. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник незначительные в ожидании прояснения позиции Федеральной резервной системы (ФРС) США в отношении дальнейшей судьбы монетарных стимулов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не продемонстрировали ярко выраженной динамики, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего дня. читать дальше
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13 сентября 2021 года 19:47
Москва. 13 сентября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль растет к бивалютной корзине, отыгрывая продолжающуюся нормализацию денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России, а также благодаря позитивным сигналам с внешних рынков и дорожающей нефти. читать дальше
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13 сентября 2021 года 19:21
Москва. 13 сентября. Рынок акций РФ завершил торги уверенным ростом на фоне позитивной динамики внешних фондовых и сырьевых площадок; индекс Мосбиржи обновил исторический максимум на закрытие торгов во главе с также обновившими пики бумагами "НОВАТЭКа" благодаря раллирующим ценам на газ. читать дальше
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13 сентября 2021 года 19:00
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.
Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 14 сентября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:
- отчет по рынку труда Великобритании за июль (09:00 МСК);
- ежемесячный... читать дальше
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13 сентября 2021 года 18:45
Потенциал роста акций Apple Inc. составляет 16% от текущих уровней, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев.
Аналитик напоминает, что в в пятницу федеральный судья постановила, что Apple не вправе запрещать разработчикам принимать платежи от пользователей за пределами App... читать дальше
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13 сентября 2021 года 18:22
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Газпрома" и "НОВАТЭКа" на среднесрочную перспективу, говорится в аналитическом материале банка.
"Цены на газ в Европе и Азии продолжают обновлять пиковые уровни: на газовом хабе TTF в Нидерландах фьючерс на месяц вперед (октябрь) и... читать дальше
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13 сентября 2021 года 17:52
Ключевая ставка ЦБ РФ может превысить уровень в 7% в 2022 году, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".
"ЦБ РФ выбрал в прошедшую пятницу минимальный шаг повышения ключевой ставки - 25 б.п. (до 6,75%). Осторожное решение было продиктовано экономическими данными, которые демонстрируют... читать дальше
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13 сентября 2021 года 17:36
Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару до уровня 71 руб./$1 к концу текущего года, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).
"Мы можем увидеть ослабление рубля в ближайшие дни, как, впрочем, и других валют, против доллара США: не исключаем, что на этой неделе рубль может... читать дальше
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13 сентября 2021 года 17:15
Возможен рост ключевой ставки Банка России до уровня 7% в ближайшие месяцы, полагают эксперты ITI Capital.
"Тот факт, что Банк России начал формировать у инвесторов ожидания более длительной фазы цикла, безусловно, наиболее важный итог прошедшего в пятницу заседания регулятора. На текущий момент... читать дальше
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13 сентября 2021 года 16:48
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 6800 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: выше 6400 рублей, потенциальная доходность: 6,25%, стоп-приказ: 6290 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО... читать дальше
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13 сентября 2021 года 16:29
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Facebook Inc. с целью $409 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8%, стоп-приказ: $364,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Facebook владеет такими популярными... читать дальше
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13 сентября 2021 года 16:07
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "ММК", "Газпром", ВТБ, "АЛРОСА" и "РусАл", говорится в комментарии инвесткомпании.
"Мы по-прежнему позитивно смотрим на "ММК" в свете высоких локальных цен на сталь, к тому же бумага -... читать дальше
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13 сентября 2021 года 15:45
Москва. 13 сентября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль растет к бивалютной корзине после пятничного заседания совета директоров Банка России, повысившего ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 6,75% годовых, а также благодаря позитивным сигналам с внешних рынков и дорожающей нефти. читать дальше
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13 сентября 2021 года 15:45
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4450-4500 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".
"Хотя в пятницу S&P 500 пробил вниз психологически значимую отметку в 4500 пунктов, он по-прежнему находится в рамках... читать дальше
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13 сентября 2021 года 15:26
BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли NXP Semiconductors, Vertex Pharmaceuticals, WestRock Co., AES Corp. и Splunk Inc., говорится в комментарии инвесткомпании.
Компания NXP Semiconductors предлагает широкий... читать дальше
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