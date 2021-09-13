Утренние прогнозы: возможна положительная динамика

Большинство аналитиков предполагают позитивное начало фондовой сессии в понедельник на российском рынке. В целом для дальнейшего направленного движения нужны новые сигналы.

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов предполагает, что рынок акций РФ откроется в небольшом плюсе в понедельник".

BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в понедельник на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в районе 4005-4020 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3990, 3980 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4020, 4040 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее повышение стоимости нефтяных фьючерсов, позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".

Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Уучитывая слабо позитивный внешний фон, индекс Мосбиржи в понедельник продолжит консолидироваться вблизи 4000 пунктов в первой половине торгов, однако в дальнейшем при поддержке цен на сырьевых рынках российский рынок может вновь перейти к росту".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Индекс Мосбиржи вновь будет отстаивать уровень 4000 пунктов, дорожающие нефть и алюминий могут сформировать положительную динамику рынка в начале дня".