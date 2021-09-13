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13 сентября 2021 года 09:49

Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 13 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также объявленного в пятницу повышения Банком России ключевой ставки на 25 базисных пунктов (до 6,75% годовых), полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Банк России по итогам заседания 10 сентября сохранил прежний сигнал о возможности дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях; намека на окончание цикла ужесточения денежно-кредитной политики в сообщении ЦБ РФ не было. "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорится в заявлении ЦБ РФ.

Фондовые индексы США снизились в пятницу и завершили прошедшую неделю в минусе. Dow Jones Industrial Average опустился на 2,2% по итогам недели, S&P 500 - на 1,7%, Nasdaq Composite - на 1,6%. Давление на рынок оказывают сигналы того, что высокая заболеваемость COVID-19 сдерживает восстановление американской экономики. Президент США Джо Байден на прошлой неделе объявил о вводе нового плана вакцинации против COVID-19 в стране, в том числе о новых правилах вакцинации для федеральных служащих, крупных работодателей и медицинского персонала, в стремлении сдержать очередной всплеск распространения коронавируса в США. Согласно данным New York Times, ежедневное число новых случаев заболеваемости COVID-19 в США в среднем держится чуть ниже 150 тыс., доля вакцинированного населения составляет 53%.

Трейдеры внимательно следят за ситуацией с коронавирусом в стране, поскольку она напрямую влияет на планы Федеральной резервной системы (ФРС) в отношении сворачивания антикризисных мер поддержки экономики. Недавние комментарии представителей ФРС позволяют предположить, что американский ЦБ намерен приступить к сокращению объемов выкупа облигаций до конца текущего года. Американские фондовые индексы держатся недалеко от рекордных максимумов, и многие инвесторы обеспокоены сворачиванием стимулов, поддерживавших рынок акций.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в понедельник, следуя за отрицательной динамикой индексов США. На инвесторов по-прежнему оказывает давление ситуация с распространением штамма "дельта" COVID-19 в мире, которая вынуждает правительства повторно вводить или ужесточать уже имеющиеся ограничения. Это приводит к замедлению темпов экономического восстановления. Южнокорейский KOSPI к 8:30 МСК сократился на 0,5%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 колеблется между ростом и падением и к 8:30 МСК снизился на 0,01%. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,16%.

Гонконгский индекс Hang Seng 8:15 МСК упал на 2,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%. Акции китайских технологических компаний после непродолжительного периода укрепления накануне вернулись к падению на фоне усиления контроля со стороны властей. Интернет-платформы получили от регуляторов жесткое предупреждение не пытаться обойти недавно введенные ограничительные меры. Ограничения, в частности, касаются времени, которое несовершеннолетние геймеры могут провести на игровых площадках интернет-компаний. Кроме того, от компаний требуется усилить контроль за контентом.

Вместе с тем цены на нефть продолжают расти на фоне медленного восстановления добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида, а также прогнозов снижения запасов. Спустя более чем две недели после урагана все еще не восстановлена работа добывающих мощностей, обеспечивающих почти половину производства нефти в американской части Мексиканского залива, свидетельствуют данные Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США. Эксперты Goldman Sachs отмечают, что проблемы, вызванные ураганом, привели к снижению запасов в США примерно на 30 млн баррелей, и сокращение может увеличиться до 40 млн баррелей. При этом аналитики ожидают, что нефть станет лидером среди сырьевых товаров по темпам роста стоимости в IV квартале.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в понедельник составила $73,63 за баррель, что на 0,97% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 2,1% - до $72,92 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $70,43 за баррель, что на 1,02% выше итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на 2,3% - до $69,72 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,755 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,062 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 сентября не изменился по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,43 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,02%, поднявшись до 726,65 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Сбербанк-001Р-SBER18" (+0,32%), "Газпромбанк-001Р-09Р" (+0,26%) и "ТМК-001P-02" (+0,18%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-3Р" (-0,32%), "Роснефть-001Р-04" (-0,3%) и "ГТЛК-001Р-15" (-0,16%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Автобан-Финанс" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-П03 на 3 млрд рублей со сроком обращения 5 лет и офертой через 2 года на уровне 8,9% годовых, что соответствует доходности к оферте в 9,1% годовых. Сбор заявок прошел 10 сентября. В настоящее время в обращении находится два биржевых выпуска компании на 6 млрд рублей и выпуск коммерческих облигаций на 5 млрд рублей.

ЛК "Европлан" начинает премаркетинг облигаций серии 001Р-04 со сроком обращения 3,5 года и амортизацией объемом не менее 5 млрд рублей. Дата книги заявок и ориентир ставки 1-го купона будут объявлены позднее. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 5-14-го купонов. Купоны квартальные. Последний раз компания выходила на публичный долговой рынок в августе, тогда она разместила 10-летние облигации на 7 млрд рублей по ставке 8,55% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 3,5 года.

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") установило ориентир доходности дебютных облигаций объемом 10 млрд рублей с поручительством ДОМ.РФ на уровне премии 120-140 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3,16 года. Компания планирует провести сбор заявок на выпуск в третьей декаде сентября. Дата погашения выпуска - 15 ноября 2024 года, срок обращения будет зафиксирован в зависимости от даты размещения и составит около 3,16 года. Купоны полугодовые с фиксированными выплатами 15 ноября и 15 мая.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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