Brent - $73,06 за баррель

Фондовые индексы США снизились в пятницу. Фондовые индексы стран АТР снижаются во время торгов в понедельник. Цены на нефть продолжают расти в понедельник.

Фондовые индексы США снизились в пятницу и завершили прошедшую неделю в минусе.

Dow Jones Industrial Average опустился на 2,2% по итогам недели, S&P 500 - на 1,7%, Nasdaq Composite - на 1,6%.

Давление на рынок оказывают сигналы того, что высокая заболеваемость COVID-19 сдерживает восстановление американской экономики. Президент США Джо Байден на прошлой неделе объявил о вводе нового плана вакцинации против COVID-19 в стране, в том числе о новых правилах вакцинации для федеральных служащих, крупных работодателей и медицинского персонала, в стремлении сдержать очередной всплеск распространения коронавируса в США.

Согласно данным New York Times, ежедневное число новых случаев заболеваемости COVID-19 в США в среднем держится чуть ниже 150 тыс., доля вакцинированного населения составляет 53%.

Трейдеры внимательно следят за ситуацией с коронавирусом в стране, поскольку она напрямую влияет на планы Федеральной резервной системы (ФРС) в отношении сворачивания антикризисных мер поддержки экономики. Недавние комментарии представителей ФРС позволяют предположить, что американский ЦБ намерен приступить к сокращению объемов выкупа облигаций до конца текущего года.

Американские фондовые индексы держатся недалеко от рекордных максимумов, и многие инвесторы обеспокоены сворачиванием стимулов, поддерживавших рынок акций, отмечает аналитик Interactive Brokers Стив Сосник.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали ускорение темпов роста цен производителей в США в августе до максимальных с ноября 2010 года 8,3% в годовом выражении. В июле цены увеличились на 7,8%, и эксперты ожидали их подъема в августе на 8,2%. По сравнению с предыдущим месяцем цены производителей в августе выросли на 0,7% после подъема на 1% в июле. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,6%.

"Мы по-прежнему видим высокое инфляционное давление", - отмечает экономист New York Life Investments Лорен Гудвин.

"Данные о ценах производителей говорят в пользу покупки акций компаний, которые могут переложить рост своих расходов на потребителей", - приводит ее слова MarketWatch.

Цена акций Apple Inc. (SPB: AAPL) упала на 3,3% по итогам торгов в пятницу. Компания получила предписание от федерального окружного судьи, рассматривавшего иск Epic Games Inc., изменить правила работы магазина App Store и разрешить разработчикам мобильных приложений перенаправлять пользователей на альтернативные ресурсы для оплаты услуг. Решение суда ограничивает важный источник выручки Apple.

Котировки бумаг производителей видеоигр выросли. Стоимость бумаг Zynga увеличилась на 6,3%, Roblox - на 1,8%, Activision Blizzard (SPB: ATVI) - на 2%, Electronic Arts (SPB: EA) - на 2%.

Акции Affirm Holdings Inc., оператора сервиса онлайн-покупок в рассрочку, подскочили в цене на 34% благодаря сильной квартальной отчетности компании. Выручка Affirm по итогам четвертого финквартала, завершившегося в июне, составила $262 млн, превысив консенсус-прогноз рынка в $224 млн.

Отчетность компании впечатлила аналитиков: средняя прогнозная цена акций Affirm после публикации квартальных результатов выросла до $109 с $97.

Цена бумаг Wells Fargo (SPB: WFC) опустилась на 0,1%. Накануне стало известно, что Управление контролера денежного обращения (OCC) оштрафовало Wells Fargo на $250 млн в связи с тем, что банк до сих пор не устранил нарушения в ипотечном бизнесе, выявленные еще в 2018 году.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу упал на 271,66 пункта (0,78%) и составил 34607,72 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 34,7 пункта (0,77%) - до 4458,58 пункта.

Nasdaq Composite потерял 132,76 пункта (0,87%) и составил 15115,49 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во время торгов в понедельник, последовав за отрицательной динамикой индексов США по итогам сессии в пятницу.

На инвесторов по-прежнему оказывает давление ситуация с распространением штамма "дельта" COVID-19 в мире, которая вынуждает правительства повторно вводить или ужесточать уже имеющиеся ограничения. Это приводит к замедлению темпов экономического восстановления, отмечает MarketWatch.

В Японии цены производителей (PPI) в августе увеличились на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, свидетельствуют данные Банка Японии. Показатель оказался незначительно ниже прогнозов аналитиков, опрошенных Trading Economics, которые ожидали роста на 5,6%.

PPI растет уже 6 месяц подряд, главным образом из-за увеличения цен на сырье. В частности, цены выросли в таких секторах, как пищевая промышленность (+2,9%), химическая промышленность (+12,2%), ТЭК (+31,5%) и сталелитейная отрасль (+13,1%).

Японский индекс NIKKEI 225 к 8:10 МСК опустился на 0,3%.

Стоимость акций автопроизводителя Toyota Motor Corp. падает на 2,2%. В пятницу корпорация объявила о дальнейших корректировках производственного плана на ближайшее время из-за глобального дефицита чипов. В результате этих изменений Toyota выпустит в сентябре почти на 70 тыс. меньше автомобилей, чем предполагалось ранее, в октябре снижение составит на 330 тыс. Прогноз выпуска на финансовый год, который завершится 31 марта 2022 года, был пересмотрен до 9 млн машин с ранее ожидавшихся 9,3 млн.

В лидеры падения на японском рынке акций выходят бумаги производителя грузовиков Isuzu Motors Ltd., которые снижаются на 3,3%.

Гонконгский индекс Hang Seng 8:15 МСК снизился на 2,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%.

Акции китайских технологических компаний после непродолжительного периода укрепления накануне вернулись к падению на фоне усиления контроля со стороны властей.

Как сообщалось, интернет-платформы получили от регуляторов жесткое предупреждение не пытаться обойти недавно введенные ограничительные меры.

Ограничения, в частности, касаются времени, которое несовершеннолетние геймеры могут провести на игровых площадках интернет-компаний. Кроме того, от компаний требуется усилить контроль за контентом.

Котировки акций Meituan снижаются на 7,3%, Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. - на 6%, Tencent Holdings Ltd. - на 4%.

Южнокорейский KOSPI к 8:30 МСК сократился на 0,5%.

Стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличивается на 1%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - 0,5%. Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. потеряли в цене 1%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 колеблется между ростом и падением и к 8:30 МСК снизился на 0,01%.

Капитализация горнодобывающей компании BHP Group сократилась на 0,1%, Rio Tinto - на 0,4%.

Цены на нефть продолжают расти на фоне медленного восстановления добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида, а также прогнозов снижения запасов.

Спустя более чем две недели после урагана все еще не восстановлена работа добывающих мощностей, обеспечивающих почти половину производства нефти в американской части Мексиканского залива, свидетельствуют данные Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США.

Эксперты Goldman Sachs отмечают, что проблемы, вызванные ураганом, привели к снижению запасов в США примерно на 30 млн баррелей, и сокращение может увеличиться до 40 млн баррелей. При этом аналитики ожидают, что нефть станет лидером среди сырьевых товаров по темпами роста стоимости в четвертом квартале.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в понедельник составляет $73,06 за баррель, что на $0,14 (0,19%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $1,47 (2,1%) - до $72,92 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $69,88 за баррель, что на $0,16 (0,23%) выше итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $1,58 (2,3%) - до $69,72 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 0,4%, WTI - на 0,6%.

"Более медленное, чем ожидалось, восстановление добычи, а также нефтеперерабатывающих мощностей в Мексиканском заливе после урагана Ида поддерживает цены на нефть", - отмечает основатель Vamda Insights в Сингапуре Вандана Хари. "Тем не менее, баланс "бычьих" и "медвежьих" факторов для рынка не предполагает, что рост цен продолжится", - приводит слова эксперты агентство Bloomberg.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали, что число действующих нефтяных добывающих установок в США на прошлой неделе выросло на 7 единиц - до 401.