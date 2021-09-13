Главные события недели - Sber CIB

ОПЕК на текущей неделе опубликует отчёт о рынке нефти, а Apple Inc. проведёт презентацию новой линейки своей продукции, отмечают аналитики Sber CIB. В России ключевым событием станет начало трехдневных выборов в Госдуму, указывают в инвестбанке.

13 сентября:

- Отчёт ОПЕК по рынку нефти;

- Данные об исполнении бюджета в США за август.

14 сентября:

- Apple Inc. представит новую линейку смартфонов iPhone и прочие продукты;

- Потребительская инфляция в США за август;

- Ежемесячный обзор рынка нефти от МЭА;

- NFIB: индекс оптимизма в малом бизнесе США за август.

15 сентября:

- Статистика по промышленному производству в США за август;

- Индекс производственной активности (NY Empire State) от ФРБ Нью-Йорка в США за сентябрь;

- Отчёт по промышленному производству в еврозоне за июль.

16 сентября:

- Саммит с участием президента России Владимира Путина по ситуации в Афганистане;

- Розничные продажи в США за август;

- Индекс оптимизма в бизнесе от ФРБ Филадельфии в США за сентябрь.

17 сентября:

- Начало трехдневных выборов в Госдуму в России;

- Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета в США за сентябрь.

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