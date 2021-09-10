Рынок акций РФ на неделе обновил максимум по индексу МосБиржи и скорректировался

Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем вслед за мировыми площадками и нефтью, подогретыми сигналами от Федрезерва США и Европейского Центробанка, что быстрого сворачивания мер стимулирования в ближайшее время не будет, после чего скорректировался в рамках локальной фиксации прибыли игроками. Индекс Мосбиржи на неделе обновил максимум, превысив 4040 пунктов, после чего откатился обратно в район 4000 пунктов.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за период со 2 по 8 сентября составил $20 млн против $50 млн ранее (две недели притока). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток средств в размере $20 млн против ушедших $30 млн ранее (13 недель оттоков).

В период с 6 по 10 сентября индекс МосБиржи вырос на 0,02% и составил 4002,66 пункта, индекс РТС потерял 0,5% и достиг 1725,25 пункта на фоне роста доллара до 73,09 руб./$1 (+0,37 рубля) и выросшей ноябрьской нефти Brent до $72,72 за баррель (+0,3%).

Неделя на рынке акций РФ началась с обновления исторического максимума по индексу МосБиржи, поднявшегося в район 4030 пунктов на фоне роста внешних фондовых площадок, подогретых ожиданиями сохранения стимулирующей монетарной политики Федрезерва США. Раллировали к многолетним максимумам бумаги угольных компаний "Белон" (+31%) и "Мечел" (+25%) на фоне роста цен на уголь. Подросли акции "Русала" (+0,4%) вслед за ценами на алюминий на фоне известий о государственном перевороте в Гвинее (20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой страны). "Русалу" принадлежит "Компания бокситы Киндии в Гвинее", которая обеспечивает около 25% общего объема бокситов, добываемых компанией.

Просели из-за отсечки дивидендов бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (-3,9%, до 236,98 рубля; дивиденды за II квартал - 13,62 рубля на акцию).

Трейдеры полагают, что ФРС может отложить начало сворачивания программы выкупа активов, благодаря которой вливаются дополнительные средства в финансовую систему страны. Ранее представители ФРС указали, что правление примет решение по этому поводу на заседании 21-22 сентября, но оно хочет быть уверенно в том, что восстановление экономики гарантировано.

Нефть Brent просела к $72 за баррель на сигналах ужесточения конкуренции среди экспортеров в обстановке ухудшения перспектив глобального спроса из-за новой волны COVID-19 в мире. Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco сообщила, что в октябре понизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и стран Средиземноморья. Поддержкой для нефти выступила ситуация в Мексиканском заливе, где добыча резко упала из-за прошедшего урагана "Ида".

Во вторник рынок акций РФ прервал ралли после обновления максимумов и скорректировался вниз вместе с внешними фондовыми площадками и просевшей нефтью (Brent откатилась ниже $72 за баррель); индекс МосБиржи днем поднимался до 4043,51 пункта (новый максимум), после чего откатился к 4010 пунктам.

Утром позитивом стали статданные о китайском торговом балансе за август, профицит которого составил $58,34 млрд (максимум с января), при прогнозе на уровне $48-51 млрд.

Просели акции Сбербанка (-1,3% и -1,1% "префы"), несмотря на сильный финотчет (чистая прибыль по РСБУ в августе достигла 106,0 млрд руб., а с начала года прибыль составила 827,56 млрд руб.

Лидировали бумаги "НОВАТЭКа" (+4%), а бумаги "Мечела" (+3,2%) сбавили темпы ралли из-за локальной фиксации прибыли игроками, что вылилось в рекордные обороты (более 11,4 млрд рублей).

Упали акции "Акрона" (-6,9%, до 6460 рублей) на новостях о дивидендах - совет директоров рекомендовал выплатить 30 рублей на акцию из нераспределенной прибыли по результатам прошлых лет (дата отсечки реестра 11 октября). Годом ранее "Акрон" из нераспределенной прибыли выплатил 157 рублей на акцию.

Подешевели акции ГК "Самолет" (-6,7%) на новостях о возможном вторичном размещении бумаг на рынке уже в сентябре-октябре.

В среду рынок акций РФ после локальной утренней коррекции вслед за внешними площадками вернулся к росту вслед за нефтью (Brent нацелилась на $73 за баррель); индекс МосБиржи поднялся в район 4020 пунктов после утреннего отката ниже 4000 пунктов, при этом лидировали обновившие максимумы акции "Русала" (+7,1%) на фоне роста алюминия после госпереворота в Гвинее, также подорожали не входящие в расчет основных индексов бумаги "Мечела" (+4,5%), "Белона" (+18%).

Нефть подорожала на фоне медленного восстановления добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида".

В четверг рынок акций РФ откатился ниже рубежа 4000 пунктов по индексу МосБиржи в рамках фиксации прибыли игроками, несмотря на некоторое улучшение внешней конъюнктуры вечером, реакция на решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) не менять ставки и сохранить объем программы выкупа активов оказалась в целом нейтральной. ЕЦБ сообщил, что темпы выкупа активов в рамках программы могут осуществляться более умеренными темпами, чем в предыдущие два квартала.

ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП еврозоны в 2021 году до 5% с 4,6%, понизил прогноз роста в 2022 году до 4,6% с 4,7%, а прогноз роста в 2023 году оставлен на уровне 2,1%. ЕЦБ также повысил прогноз инфляции в еврозоне в 2021 году до 2,2% с 1,9%, в 2022 году - до 1,7% с 1,5%.

Нефть Brent просела к $72,3 за баррель на фоне неоднозначной статистики Минэнерго США по запасам (резервы нефти сократились меньше ожиданий, а падение запасов бензина превысило прогнозы), поддержку оказывало затягивание восстановления добычи в Мексиканском заливе (возобновлена работа лишь порядка 20% добывающих мощностей).

Подорожали акции "Русала" (+2,4%) вслед за алюминием, бумаги "Газпрома" (+0,3%) поддержали новости о росте стоимости газа в Европе до почти $700 за тысячу кубометров. Продолжилось ралли акций "Белона" (+22,4%), выросли бумаги "Иркутскэнерго" (+16,4%, до 13,38 рубля) на фоне известий об оферте с премией к рынку ("Евросибэнерго" выставило оферту на приобретение 581,6 млн акций "Иркутскэнерго" по цене 13,82 руб. за штуку). Подорожали акции ГК "Самолет" (+7,4%) на фоне новостей, что Год Нисанов и структуры группы компаний "Киевская площадь" приобрели почти 10% акций девелопера у акционеров-основателей (рыночная стоимость 10% "Самолета" составляет около 25 млрд рублей).

В пятницу рынок акций РФ утром умеренно подрос на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (выросли нефть и металлы), игроки ожидали решения Банка России по ключевой ставке.

ЦБ РФ повысил ставку на 0,25 п.п., до 6,75% годовых. Возможность повышения ставки на ближайших заседаниях осталась в сигнале ЦБ РФ, намека на окончание цикла ужесточения ДКП нет.

По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, о начале цикла смягчения ДКП говорить "совсем преждевременно", ключевая ставка в будущем может и превысить 7% годовых. По ее оценке, темпы потенциального роста ВВП РФ в ближайшие годы оцениваются в 2-3% в год.

Выросли акции "Русала" (+5,4%) на фоне ралли алюминия. Утром бумаги снижались после того как внеочередное собрание акционеров "Русала" проголосовало против выплаты дивидендов за первое полугодие 2021 года, сообщила компания. Таким образом, собрание поддержало рекомендацию совета директоров "Русала", где доминируют топ-менеджеры компании, представители En+ и согласованные OFAC независимые директора, которые ранее отклонили вопрос о дивидендах. Также акционеры не поддержали предложение о переизбрании совета директоров.

Просели в рамках коррекции акции "Газпрома" (-0,2%), несмотря на превышения ценами на газ в Европе отметки $700 за тысячу кубометров при низком объеме заполненности европейских газохранилищ.

В период с 6 по 10 сентября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги "Мечела" (+36% и +12% "префы"), "Русала" (+17%), "МРСК Урала" (+11%); хуже рынка оказались акции Petropavlovsk (-8%), "КАМАЗа" (-6%), "Мосэнерго" (-5%).

Динамика рынка акций РФ во второй декаде сентября будет определяться колебаниями нефти на фоне эпидемиологической обстановки в мире, а также расстановкой сил на западных площадках в преддверии сентябрьского заседания Федрезерва США. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 3950-4050 пунктов, для индекса РТС - 1680-1770 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".