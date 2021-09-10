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10 сентября 2021 года 19:15

Рынок акций РФ в пятницу превысил 4000п по индексу Мосбиржи, неделю закрыл нейтрально

Москва. 10 сентября. Рынок акций РФ в пятницу подрос вслед за мировыми площадками и сырьем (подорожали нефть и металлы), индекс МосБиржи смог преодолеть рубеж 4000 пунктов во главе с бумагами металлургов, при этом реакция на решение об умеренном повышении ставки ЦБ РФ оказалась нейтральной.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 4002,66 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1725,25 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали смешанную динамику в пределах 5,4%.

Доллар вырос до 73,09 рубля (+0,11 рубля).

За неделю индекс МосБиржи прибавил 0,02%, индекс РТС просел на 0,5%, доллар вырос на 0,37 рубля.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение о повышении ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 6,75%, выбрав короткий шаг вопреки ожиданиям аналитиков (эксперты ожидали роста на 50 б.п.).

Возможность повышения ставки на ближайших заседаниях осталась в сигнале ЦБ РФ, намека на окончание цикла ужесточения ДКП нет.

По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, о начале цикла смягчения ДКП говорить "совсем преждевременно", ключевая ставка в будущем может и превысить 7% годовых. По ее оценке, темпы потенциального роста ВВП РФ в ближайшие годы оцениваются в 2-3% в год.

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+5,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,9%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+1,9%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,7%), "Московской биржи" (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%).

Акции "Русала" отыграли утренние потери, понесенные на фоне известий, что внеочередное собрание акционеров проголосовало против выплаты дивидендов за первое полугодие 2021 года. Против выплаты дивидендов проголосовало 62% зарегистрировавшихся акционеров, "за" - 31,9%.

Таким образом, собрание поддержало рекомендацию совета директоров "Русала", где доминируют топ-менеджеры компании, представители En+ (MOEX: ENPG) и согласованные OFAC независимые директора, который ранее отклонил вопрос о дивидендах. Также акционеры не поддержали предложение о переизбрании совета директоров.

"АЛРОСА" в августе снизила продажи продукции на 8% к июлю, до $306 млн, сообщила компания. По сравнению с данными годичной давности, когда продажи только восстанавливались после вызванного пандемией кризиса спроса, составив $217 млн, результат августа 2021 года оказался выше на 41%.

Подешевели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,2% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,1%).

По словам аналитика ИК "Русс-инвест" Евгения Колесникова, акции "АЛРОСА" (149,3 рубля) выглядят перегретыми. Как отметили в руководстве компании, низкие запасы доступного для продажи алмазного сырья привели к снижению общих продаж в каратах. В компании также отметили, что ожидают стабилизации предложения сырья клиентам на фоне восстановления производства, при этом сохраняющийся дефицит сырья в условиях уверенного конечного спроса будет поддерживать положительную динамику цен.

Технически акции выглядят перегретыми, вероятна локальная коррекция с потенциалом снижения около 5% в случае закрепления цены ниже отметки 142,5 руб. с прогнозной ценой в диапазоне 135,8-136 руб. за бумагу, считает аналитик.

Инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев отмечает, что несмотря на снижение продаж "АЛРОСА" в августе на 8%, итоговый результат ($306 млн) оказался на четверть выше средних доковидных уровней. Это подтверждает сохранение высокого спроса на алмазы спустя год после начала его постпандемийного восстановления. Формирование запасов ювелирной продукции перед рождественскими праздниками, вероятно, станет основой для продолжения роста цен на алмазное сырье осенью. Сильная конъюнктура рынка может стать причиной повышения прогнозов по акциям "АЛРОСА", которые остаются в числе лидеров по ожидаемой дивидендной доходности среди российских "голубых фишек", считает эксперт.

По словам аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, поддержку российским акциям, особенно экспортным компаниям, оказали растущие цены на нефть, а также позитивная динамика цветных и промышленных металлов.

С точки зрения технического анализа индекс МосБиржи продолжает двигаться в рамках среднесрочного восходящего тренда. В рамках локальной коррекции индекс может опуститься до поддержки на уровне 3935 пунктов, соответствующему 20-дневной скользящей средней, считает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, рынок акций закрыл неделю выше 4000 пунктов по индексу МосБиржи за счет роста бумаг металлургов, превышение этого знакового рубежа оставляет шансы на возобновление подъема к новым вершинам. Некоторое негативное влияние на торги оказало решение ЦБ РФ повысить ставку, а также сохранение вероятности ее дальнейшего увеличения.

Металлурги подогреваются ростом цен на металлы: цена на алюминий поднялась выше $2900 за тонну, а никеля - удерживается выше $20000 за тонну. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил о том, что строительство "Северного потока 2" полностью завершено, а первые кубометры газа европейские потребители могут получить уже в октябре.

Можно отметить слабость бумаг X5 Retail (MOEX: FIVE) Group, "Магнита" и "М.Видео" (MOEX: MVID), так как повышение ставки ЦБ РФ до 6,75% может замедлить рост потребительского кредитования. ЦБ РФ сохраняет возможность дальнейшего роста ставки, однако ожидает, что рост цен начнет замедляться уже в IV квартале. То есть, если не случится что-либо неординарное, то текущее повышение ставки может оказаться последним, или одним из последних.

Нефть подорожала после переговоров глав КНР и США, которые снижают риски геополитического и экономического противостояния. Ливийская национальная нефтяная компания сообщила, что отгрузка нефти в ранее заблокированных портах Харига и Эс-Сидер возобновилась. Нефть поддерживают новости из США, где восстановление производства в Мексиканском заливе затягивается. Производство восстановилось лишь на 25% от общего потенциала, то есть ежедневно США недополучают до 1,4 млн баррелей добычи. Соответственно, общий объем потерь с момента приостановки добычи перед ураганом "Ида" превышает уже 20 млн баррелей. Если ситуация во многом сохранится в течение следующей недели, то потери могут дойти до 30 млн баррелей, а это уже окажет влияние на рынок в перспективе нескольких месяцев.

Статистика по ценам производителей в США показала рекордный годовой прирост в августе. Однако рынок сосредоточился на том, что стержневой показатель существенно замедлил свое повышение. Кроме того, американский рынок также получает позитивный сигнал от переговоров лидеров США и КНР, полагает Кочетков.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, российский рынок достаточно сдержанно отреагировал на активное повышение ключевых площадок и нефти. Свое влияние оказал фактор пятницы, когда многие инвесторы воздерживаются от активности или сокращают позиции из-за опасений реализации каких-либо рисков на выходных.

Негативом для рынка акций РФ могло бы стать повышение ставки ЦБ РФ на 0,5 процентного пункта, так как ощутимый рост ставок в экономике является фундаментальным негативом для бизнеса, за исключением финансовой сферы. Ближайшее сопротивление у индекса МосБиржи находится на уровне 4030 пунктов, у индекса РТС - на 9-летнем максимуме 1742 пункта, считает Бабин.

В пятницу в Азии индексы акций выросли (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,9%), в Европе настроения к вечеру испортились (индексы DAX, CAC 40 просели на 0,1-0,3%, FTSE сократил прирост до 0,1%), снижаются Штаты (индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Согласно вышедшей в пятницу статистике, цены производителей в США (индекс PPI) в августе выросли на 0,7% к июлю и на 8,3% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,6% и 8,2% соответственно.

На нефтяном рынке цены в пятницу выросли, цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,4 выше уровня суточной давности.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $72,72 за баррель (+1,8% и -1,6% в четверг), октябрьская цена WTI - $69,52 за баррель (+2% и -1,7% накануне).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+10,9% и +10,1% "префы"), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+8,2% и +7,3% "префы"), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+6,9%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+6,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+5,2%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+4,9%).

ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+1%) в августе 2021 года увеличило объем реализации куриного мяса на 2% по сравнению с показателем за август 2020 года, до 59,34 тыс. тонн. Цена реализации повысилась на 26% год к году и не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем, составив 136,75 рубля за килограмм.

Подешевели бумаги "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-5%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-3,6%), ГДР Globaltrans (MOEX: GLTR) (-3,1%), ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (-2,4%), GDR X5 Retail (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 67,46 млрд рублей (из них 12,37 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 11,68 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 5,12 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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