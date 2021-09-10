Цены евробондов РФ за неделю слегка подросли вслед за позитивной динамикой "длинных" UST

Москва. 10 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели слегка подросли на фоне позитивной динамики американских казначейских обязательств (US Treasuries) "длинной" дюрации. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов практически не изменились в "длинном" сегменте и немного сузились для среднесрочных и "коротких" бумаг.

После довольно "вялого" понедельника (активность торгов в начале недели была низкой из-за праздничного дня в США) котировки отечественных евробондов 7 сентября продемонстрировали умеренное снижение вслед за отрицательной ценовой коррекцией базовых активов. Наибольшее давление продавцов было зафиксировано в "длинном" сегменте рынка. Во вторник наблюдался повсеместный рост процентных ставок долговых бумаг развитых стран, в частности, в пределах 5 базисных пунктов выросли доходности облигаций, номинированных в долларах, евро, швейцарских франках.

Вместе с тем отечественные евробонды, номинированные в евро, ранее отстававшие в темпах повышения от долларовых бумаг из-за опасений возможных новых размещений именно в европейской валюте, смотрелись более устойчиво и в целом не падали в цене. Таким образом, на рынке наблюдалось исправление накопившихся ранее ценовых дисбалансов между евробондами РФ, номинированными в долларах и евро.

В середине недели настроения на мировых долговых рынках улучшились и большинство российских суверенных еврооблигаций смогли отыграть снижение предыдущего дня благодаря наметившейся стабилизации базовых процентных ставок. Котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году выросли за день на 30 базисных пунктов и превысили отметку 129,5% от номинала.

В четверг позитивные настроения инвесторов как в секторе базовых активов, так и на рынке отечественных евробондов сохранились, что стимулировало дальнейший рост котировок. В результате доходность десятилетних US Treasuries снизилась за день на 1 базисный пункт, до 1,33% годовых; доходность евробондов РФ с погашением в 2029 году опустилась также на 1 базисный пункт, до 2,25% годовых. Одним из основных факторов, который поддержал мировые долговые рынки 9 сентября, стали заявления одного из членов ФРС о том, что на фоне наметившегося замедления экономического роста в США начало сворачивания программы стимулирования в этом году, возможно, и не начнется. Это в целом было позитивно воспринято инвесторами в долговые бумаги и вызвало плавный рост котировок, так как ранее практически все заявления представителей американского регулятора давали однозначный сигнал о том, что сворачивание программ стимулирования начнется уже в этом году.

Мировые рынки в целом нейтрально отреагировали на итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), который не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро, однако сообщил, что с учетом оценки финансовых условий и прогноза инфляции совет управляющих счел, что темпы выкупа активов в рамках программы могут осуществляться более умеренными темпами, чем в предыдущие два квартала. Инвесторов успокоили слова главы ЕЦБ Кристин Лагард о том, что решение является лишь "рекалибровкой" существующих мер стимулирования, а не признаком того, что регулятор отказывается от мер поддержки экономики во время пандемии коронавируса.

Центральным событием конца недели для российского рынка стало заседание Банка России, на котором регулятор повысил ключевую ставку всего на 25 базисных пунктов (до 6,75% годовых), в то время как большинство аналитиков прогнозировало повышение ставки на 50 базисных пунктов, и лишь некоторые эксперты допускали ее повышение на 25 пунктов. При этом регулятор сохранил прежний сигнал о возможности дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях; намека на окончание цикла ужесточения денежно-кредитной политики в сообщении ЦБ РФ не было.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорится в заявлении ЦБ РФ. По прогнозу Банка России, годовая инфляция начнет замедляться в IV квартале 2021 года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%, полагают в Банке России.

В последний день недели активность покупателей среднесрочных и "коротких" выпусков евробондов РФ снизилась и их котировки легли в боковой дрейф, в то время как цены "длинных" бумаг продолжили умеренно повышаться, и в итоге продемонстрировали за неделю более уверенный рост и оказались в лидерах.

Еврооблигации России с погашением в 2043 году выросли в цене за пять дней на 0,11%, до 139,42% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 3,33% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 0,1%, до 133,35% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации не изменился за неделю и составил 192 базисных пункта). Евробонды РФ с погашением в 2047 году выросли в цене на 0,34% - до 130,22% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта, до 3,47% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене 0,16%, подорожав до 112,56% от номинала (доходность снизилась за неделю на 3,5 базисного пункта и 10 сентября составила 1,94% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году не изменился в цене, которая, как и 3 сентября, составила 108,53% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 4,5 базисного пункта и составил 43,5 пункта). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также не изменилась по итогам недели, составив 114,88% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 2,5 пункта - до 131,5 базисного пункта).

И лишь бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 0,13%, до 113,53% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта, до 1,74% годовых).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, новостной фон пока не дает поводов для устойчивого оптимизма в отношении облигаций развивающихся стран. Мировые долговые рынки негативно реагируют на возможное скорое сворачивание стимулирующих программ и ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками, прежде всего Федрезервом США, для сдерживания инфляционных процессов. Инвесторов также настораживают сохраняющиеся высокие темпы заболеваемости COVID-19 в мире, в том числе новыми штаммами. Вместе с тем поддержку евробондам России будут оказывать такие факторы, как высокие цены на нефть, а также профицитное исполнение федерального бюджета.