ТМК имеет хорошие шансы выиграть от коррекции цен на внутреннем рынке стали - "Атон"

"ТМК" имеет хорошие шансы выиграть от коррекции цен на внутреннем рынке стали, полагает аналитик "Атона" Андрей Лобазов.

"Финансовые результаты "ТМК" за 2К21 отразили влияние приобретения CHEP, показав рост EBITDA, однако за счет роста долговой нагрузки (соотношение ЧД/EBITDA составило 5.6x на 1П21) и снижения рентабельности (рентабельность EBITDA 13%). Мы видим значительный потенциал роста операционной эффективности после консолидации CHEP, а также в результате улучшения раскрытия информации по ESG-вопросам. Мы сохраняем позитивный взгляд на компанию, которая укрепила свои конкурентные позиции на внутреннем рынке и имеет все шансы выиграть от коррекции цен на внутреннем рынке стали", - отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.