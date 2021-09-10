"Финам" рекомендует покупать акции CGN Group с целью 2,41 HKD

"Финам" рекомендует покупать акции CGN Group с целевой ценой 2,41 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста около 17,68% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Являясь одним из крупнейших операторов АЭС в Китае, CGN Group имеет перспективы стать одним из протеже Поднебесной в рамках достижения углеродной нейтральности в 2060 году. Ежегодный рост установленной мощности более чем на 5% до 2026 года открывает путь к сопоставимому росту отпуска э/э, что должно положительно сказаться и на финансовых метриках, и на акционерной стоимости", - пишет аналитик "Финама" Александр Ковалев.

Эксперт отмечает следующие факторы привлекательности компании:

- CGN Power демонстрирует явный фокус на расширение производственных мощностей: до конца 2026г компания планирует ввести в эксплуатацию дополнительные энергоблоки суммарной мощностью 8,21 ГВт, что эквивалентно росту на 31% от текущей установленной мощности АЭС. Проекты строительства совпадают с требованиями китайского правительства, согласно 5-летнему плану которого мощность АЭС в стране должна возрасти по меньшей мере до 70 ГВт.

- Компания имеет явное ценовое преимущество относительно сопоставимых по объему выбросов CO2 операторов ВЭС и СЭС: средний тариф, уплачиваемый сетевыми компаниями за э/э CGN Power, составил 0,4 CNY/кВт?ч на июнь 2021г против 0,75 CNY/кВт?ч, запрашиваемых ВИЭ-генераторами (кроме ГЭС), что укрепляет конкурентные позиции генератора.

- Экологический след атомной генерации сопоставим с ВИЭ, что отводит АЭС особую роль в контексте перехода Китая к углеродной нейтральности в 2060г и достижения исторического пика выбросов до 2030г. Место ядерной энергетики в "зеленом" переходе Поднебесной кажется незыблемым, поскольку в случае пренебрежения ею целевые таргеты экономики Китая выглядят недостижимыми.

- Дивидендная доходность NTM в HKD прогнозируется на уровне 4,64%, что также добавляет компании инвестиционной привлекательности. Среднегодовой темп роста выплат с 2018г составляет 5,41%, а средняя норма выплат за 2018-2020гг равна лишь 39%, что сохраняет резерв дальнейшего роста отчислений акционерам.

CGN Power - электроэнергетическая компания, управляющая группой атомных электростанций Китая. CGN Power преимущественно занимается строительством и эксплуатацией АЭС, оптовым сбытом электроэнергии сетевым компаниям и НИОКР в области атомной энергетики. Под управлением компании на конец I полугодия 2021г находилось 24 действующих энергоблока совокупной мощностью 27,14 ГВт.

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