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Рубль днем немного усилил рост к доллару и евро после решения ЦБ РФ по ставке и на фоне уверенно дорожающей нефти

Москва. 10 сентября. Доллар и евро заметно дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль немного усилил темпы роста к бивалютной корзине после заседания совета директоров Банка России, повысившего ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 6,75% годовых, и вслед за активно дорожающей нефтью.

Курс доллара США составил 72,71 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 27 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,04 руб./EUR1, подешевев на 26,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 26,8 копейки - до 78,7 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 10 сентября на 31,31 копейки, до 73,129 руб./$1, и уменьшил курс евро на 44,37 копейки, до 86,4677 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного ускорил темпы роста к доллару и евро на дневных торгах. Ранее, сразу после объявления решения о ставке, рубль немного откатился вниз к обеим валютам, так как такое решение ЦБ не было для рынка базовым сценарием, хотя и полноценным сюрпризом также не стало. Вскоре после объявления о повышении рубль возобновил более активный рост и к доллару, и к евро, в том числе, с учетом небольшой позитивной динамики мировых рынков и активно дорожающей нефти.

Решение, принятое Банком России о повышении ключевой ставки на 25 базисных пунктов - с 6,5% до 6,75%, стало пятым повышением подряд. Шаг в 25 б.п. в нынешнем цикле ужесточения денежно-кредитной политики до сих пор был только один, дважды ЦБ увеличил ставку на 50 б.п., а в июле - сразу на 100 б.п., впервые с декабря 2014 года.

Большинство аналитиков прогнозировали повышение ставки на 50 б.п., лишь некоторые эксперты полагали, что ЦБ выберет шаг в 25 пунктов, сохранив пространство для маневра на ближайшие заседания в условиях сохраняющихся неопределенностей с эпидемиологической ситуацией.

С момента начала цикла нормализации денежно-кредитной политики в марте этого года ставка поднялась на 2,5 п.п. На отметке 6,75% ключевая ставка находится впервые (осенью 2019 года ЦБ снизил ставку с 7% до 6,5%, миновав "промежуточную стадию".

Повысив ставку на 25 пунктов, а не 50, ЦБ сохранил "ястребиную" тональность сигнала, при этом повышение ставки теперь упоминается во множественном числе. "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказано в заявлении от 10 сентября.

В 15:00 МСК началась пресс-конференция председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

"Совет директоров Банка России на заседании 10 сентября в очередной раз повысил ключевую ставку, на 0,25 процентного пункта - с 6,5% до 6,75%. Таким образом, новая ключевая ставка немного превысила коридор нейтральных (не ускоряющих и не замедляющих инфляцию) процентных ставок в 5-6,5%. Полагаем, что это решение Банка России было связано с продолжением инфляции в августе до 6,68%, причем именно в том месяце, когда в прошлые годы на инфляцию потребительских цен сильно влиял фактор сезонной пищевой дефляции. Аналитики ожидали, что регулятор повысит ключевую ставку на 0,5 п.п., до 7%, однако менее резкое повышение ставки, чем ожидалось, связано, вероятнее всего, с тем, что помесячная инфляция в августе росла медленнее, чем в предыдущие месяцы и повысилась к июлю только на 0,17%, показав самый медленный рост в течение месяца с начала года. В любом случае, преобладание проинфляционных рисков, как отметил Банк России в сопроводительном пресс-релизе, значит, что эффект переноса издержек производства, в том числе, связанных с удорожанием импортной продукции, материалов и комплектующих, в потребительские цены пока не завершен. (. . .) Повышение ключевой ставки ЦБ РФ положительно повлияло на курс рубля, который после выхода пресс-релиза регулятора укрепился к доллару на 0,21% и к евро на 0,23%. Мы ожидаем до конца месяца курс доллара к рублю в рамках 72-76 рублей, а курс евро к рублю - в интервале 86-89 рублей", - отмечает заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

"Повышение ставки на 25 б.п. до 6,75% производит впечатление того, что Банк России достиг оптимального для сдерживания инфляционных процессов уровня ключевой ставки и видит остаточные риски малозначимыми. На это указывает сигнальный комментарий на перспективу последующих заседаний: в отличие от июньского и июльского пресс-релиза, когда речь шла об "оценке целесообразности дальнейшего повышения ставки", текущий комментарий "допускает возможность дальнейших повышений". Согласно практике регулятора, подобный переход сигнализирует (но не обязывает) о возможной паузе в цикле ужесточения процентной политики. Одновременно с этим, настораживает формулировка о том, что баланс рисков "значимо" смещен в сторону проинфляционных рисков. Это означает, что внимание к инфляционной траектории в сентябре - начале октября будет повышенным, а любые значимые отклонения от ожидаемой траектории (будь то по причине внутренних или внешних факторов) могут вновь вернуть вопрос о повышении ставки в политическую повестку", - говорит директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка (MOEX: ROSB) Евгений Кошелев.

Цены на нефть эталонных марок активно повышаются в ходе торгов в пятницу после снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК поднялась на 1,21% - до $72,56 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 1,36% - до $69,28 за баррель.

При этом за неделю цена Brent может опуститься примерно на 1%, WTI - более чем на 2%, пишет Trading Economics.

Опубликованные накануне данные министерства энергетики США указали на менее существенное, чем ожидалось, снижение запасов нефти в стране.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,53 млн баррелей - до 423,87 млн баррелей, сообщило ведомство. Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 7,4 млн баррелей.

Тем временем западные СМИ сообщили со ссылкой на заявление Национального управления по продовольствию и стратегическим резервам, что Китай впервые планирует продавать нефть из госзапасов в рамках публичных аукционов, что позволит улучшить положение, в котором оказались местные НПЗ.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем перед решением ЦБ РФ по ключевой ставке. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 15 базисных пунктов (б.п.) - до 6,94% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 17 б.п. - до 7,03% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 12 б.п. - до 7,16% годовых, ставка на срок 3 месяца подросла на 8 б.п. - до 7,43% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 5 б.п. - до 7,47% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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