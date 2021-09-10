Акции C3 AI интересны для долгосрочного инвестирования - BCS Express

Акции компании C3 AI интересны для долгосрочного инвестирования на фоне ожиданий сильного роста продаж, считают аналитики BCS Express.

Клиентская база эмитента достигла 98 компаний за квартал, что на 85% больше по сравнению с прошлым годом. На момент IPO в декабре 2020 года было 50 клиентов. Клиентская база растет, что является позитивом для роста продаж, согласно прогнозам, отмечает эксперт инвесткомпании Андрей Мамонтов. В ближайшие два года ожидаются оптимальные для молодой компании в фазе роста среднегодовые темпы продаж на уровне 34% г/г. Согласно консенсус-прогнозу, к 2030 году ожидается, что выручка достигнет $3 млрд. Учитывая прогноз в $246 млн, к концу 2022 года предполагается 12-кратный рост продаж, обращает внимание аналитик.

"Компания заключила партнерство с Google Cloud по продукту и выходу на рынок. Это сотрудничество основано на существующем коммерческом соглашении с Microsoft Azure. Оно даст больший потенциал для расширения круга клиентов Google Cloud, а также доступ к отделу продаж Google Cloud. Текущее партнерство с Azure уже принесло $200 млн по закрытым сделкам. Еще $350 млн в процессе разработки. Ожидается, что партнерство с Google Cloud принесет аналогичные результаты", - отмечает Мамонтов.

"С пика в декабре 2020 года акции потеряли 74%. Последние сформированные импульсы падения на дневном графике указывают на риски снижения в область $39,2-42,1 (минус 16-19% с текущих цен). За счет этого цена может скорректироваться к цене IPO - $42. В то же время уже есть обратный пробой уровня $49,8 с целями роста в районе $55-56. Учитывая смешанные сигналы, можно рассмотреть покупку на 50% от выделенного объема в области $50. В случае выполнения сценария падения в районе $39,2-42,1 наращиваем длинные позиции на оставшиеся 50%. Пока нет сформированных среднесрочных целей, можно ориентироваться на медианный таргет на 12 месяцев -$75, что на 48% выше текущей цены. За счет высоких ожиданий роста продаж на дистанции 10 лет компанию стоит рассмотреть для долгосрочного портфеля, уделив 1-2% от капитала", - пишет эксперт инвесткомпании.

C3 AI - разработчик корпоративной платформы искусственного интеллекта (ИИ). Технологическая база позволяет клиентам создавать и развертывать приложения ИИ с помощью предустановленных инструментов.

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