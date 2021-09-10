Вероятность превышения ставкой ЦБР уровня в 7% уже до конца 2021г достаточно высока - "Велес Капитал"

Вероятность превышения ключевой ставкой ЦБ РФ уровня в 7% уже до конца текущего года достаточно высока, считают аналитики инвестиционной компании "Велес Капитал".

Банк России повысил ключевую ставку на 25 б.п. - до 6,75% годовых, сопроводив свое решение сигналом к продолжению цикла ужесточения процентной политики, констатирует эксперт Юрий Кравченко. "Свою ключевую формулировку о дальнейшей судьбе ключевой ставки ЦБ сделал более "ястребиной". Если по итогам заседания в июле регулятор обещал "оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", то 10 сентября ЦБ отметил, что "допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях". При этом на пресс-конференции Э. Набиуллина недвусмысленно дала понять, что существует достаточно высокая вероятность повышения ключевой ставки выше 7% годовых", - отмечает он.

"В риторике регулятора мы по-прежнему отмечаем беспокойство из-за высоких темпов роста потребительского и корпоративного кредитования, инфляционного давления со стороны рынка труда, повышенных инфляционных и ценовых ожиданий. В то же время ЦБ отметил прекращение оттока средств со срочных рублевых вкладов, отражающее постепенное усиление сберегательной активности населения. Мы полагаем, что существует достаточно высокая вероятность превышения ключевой ставкой уровня в 7% уже до конца текущего года. В то же время на ближайших заседаниях регулятор, на наш взгляд, ограничится минимальными шагами повышения ставки на 25 б.п." - указывает Кравченко.

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