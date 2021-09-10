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10 сентября 2021 года 16:08
Курс рубля на конец 2021г может составить 72,5 руб./$1 - Райффайзенбанк
Курс рубля к доллару на конец 2021 года может составить 72,5 руб./$1, полагают аналитики Райффайзенбанка. "Экспортный канал остается ключевым фактором поддержки для текущего счета платежного баланса ($70 млрд за 8М, по оперативным данным ЦБ РФ). Такая динамика в целом соответствует нашим модельным расчетам, и при сохранении цен на нефть положительное сальдо счета текущих операций в этом году может слегка превысить $100 млрд. Впрочем, сильный приток по текущему счету вряд ли вызовет значимое укрепление рубля. Во-первых, объем интервенций Минфина не только нивелирует позитивный эффект от высоких цен на нефть, но сейчас даже работает в минус (из-за систематически больших положительных корректировок в последние три месяца объем покупок валюты превышает приток нефтегазовых допдходов). Во-вторых, отток капитала остается значительным (это связано как с возможным ростом инвестиций в иностранные активы в свете ожиданий по скорому началу сворачивания стимулов в США, так и со сниженным интересом нерезидентов к российскому госдолгу из-за санкций). На конец года мы сохраняем наш прогноз для рубля на уровне 72,5 руб./$1", - отмечают эксперты банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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.10 сентября 2021 года 13:16
Пробитие вниз отметки 1695п индекса РТС послужит стартом для коррекции рынка акций - "Универ Капитал"
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