Ставка ЦБ РФ, скорее всего, составит 7,0-7,25% к концу 2021г - Совкомбанк

Ключевая ставка Банка России, скорее всего, составит 7,0-7,25% к концу текущего года, говорится в комментарии Совкомбанка.

"Банк России ожидаемо для нас повысил ключевую ставку на 25 б.п., до 6,75% годовых. Основными аргументами в пользу такого решения стали отдаление инфляции от целевых 4%, преобладание проинфляционных рисков, повышенные инфляционные ожидания, возвращение экономики на допандемийный уровень. Регулятор оставил сигнал о готовности продолжить повышение ставки для сдерживания инфляции на ближайших заседаниях. Мы полагаем, что на следующем заседании в октябре ЦБ может ещё раз поднять ключевую ставку на 25 б.п., до 7%. На конец года ключевая ставка, по нашим прогнозам, составит 7,0-7,25%", - пишет главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Также эксперт указывает, что в базовом сценарии ожидает завершения цикла ужесточения монетарной политики в 2021 году. "В следующему году Банк России начнёт цикл снижения ключевой ставки для её возвращения в нейтральный диапазон 5-6%. Это позитивный сценарий для российского долгового рынка и рубля. Иностранные инвесторы, вероятно, начнут уверенно заходить в рублевый долг на ожиданиях цикла снижения ключевой ставки по мере замедления инфляции", - отмечает Васильев.

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