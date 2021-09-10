Повышение ЦБ России ставки до 6,75% умеренно-негативно для рынка ОФЗ - "Атон"

Повышение Банком России ключевой ставки до 6,75% годовых умеренно-негативно для рынка ОФЗ, полагает главный стратег "Атона" Александр Кудрин.

"?ЦБ повысил ставку на 25 б.п., что примерно соответствует нижней границе ожиданий участников рынка перед началом заседания. Регулятор сохранил формулировку о возможных дальнейших повышениях. Таким образом, неопределенность в отношении будущих решений остается достаточно высокой. Во многом рынок рассчитывал на смягчение риторики, которого не произошло. Поэтому для рынка ОФЗ это событие будет иметь умеренно отрицательное воздействие, хотя для рынка более важным представляется политика Минфина в части заимствований в ближайшие месяцы", - отмечает Кудрин.

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