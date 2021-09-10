ММК является крупнейшим бенефициаром обвала цен на железную руду - "Атон"

"ММК" является крупнейшим бенефициаром обвала цен на железную руду, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон".

"Мы считаем, что "ММК" занимает наиболее благоприятные позиции в текущей макроэкономической обстановке - ориентация на внутренний рынок (80% выручки) обеспечивает низкую чувствительность к экспортным пошлинам, а с интеграцией всего в 20% "ММК" является крупнейшим бенефициаром обвала цен на железную руду (китайский бенчмарк недавно упал с $223/т до $139/т). Мы считаем, что рынок пока не полностью закладывает в цены грядущий рост производства горячего проката в 2 млн т в год за счет перезапуска мощностей в Турции, что может сгенерировать до $2 млрд дополнительной выручки. Сильный баланс ММК должен транслироваться в самые высокие в секторе дивиденды при неблагоприятном макроэкономическом сценарии", - отмечает аналитик Андрей Лобазов.

На взгляд эксперта, акции "ММК" отстают от цен на сталь/сырье, поскольку рынок (вероятно) считает ралли в ценах на сталь временным явлением. Лобазов ожидает, что "ММК" продолжит обгонять другие российские стальные компании в связи с ее значительным 13%-м дисконтом в оценке к средним значениям по сектору и выгодным позициям в текущих макроэкономических условиях.

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