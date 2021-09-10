Рубль будет торговаться в диапазонах 72,5-73,5 руб./$1 и 86-87 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 72,5-73,5 руб./$1 и 86-86,8 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова.

"Основным драйвером этой недели стали цены на энергоносители: нефть и газ, - отмечает эксперт. - По заявлению "Газпрома", Северный Поток-2 завершен, прокачку газа планируется начать с 1 октября. В Европе цены на газ бьют рекорды. На этом фоне рубль подрос и к доллару, и к евро".

Также Зотов подчеркивает, что в пятницу все ожидают решения Центробанка РФ по ключевой ставке. Несмотря на то, что на прошлом заседании регулятор уже сделал серьезное движение вверх, подняв ставку на 1%, усиливающиеся инфляционные ожидания позволяют эксперту предположить, что ключевая ставка будет вновь поднята минимум на 0,25 п.п. Некоторые аналитики ожидают повышения сразу на 0,5 п.п. до 7%, это, по мнению Зотова, также способствует укреплению рубля.

"Доходность ОФЗ на этом фоне выросла не сильно, рынок по-прежнему живет в условиях ожидания повышения ставок. Доходность по "длинным" облигациям составляет 7,14%, по "коротким" - 6,85%. На настроениях инвесторов сказываются решение Европейского ЦБ не повышать ставки, и ожидание решения ФРС - будет ли свернута программа мягкой кредитно-денежной политики. Соответственно, на следующей неделе мы ждем, что рубль останется на тех же уровнях или слегка укрепится к мировым валютам. Прогноз по курсам на следующую неделю: доллар в коридоре 72,5-73,5 руб./$1 , евро - 86-86,8 руб./EUR1", - прогнозирует Зотов.

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