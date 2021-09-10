Рынок акций РФ пытается отыграть 4000п по индексу Мосбиржи, игроки ждут решения ЦБ РФ по ставке

Москва. 10 сентября. Рынок акций РФ утром в пятницу умеренно подрос на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (растут нефть и металлы), индекс Мосбиржи пытается закрепиться выше рубежа 4000 пунктов, при этом игроки ожидают решения ЦБ РФ по ключевой ставке (13:30 МСК).

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3996,08 пункта (+0,1%, максимум сессии - 4004,1 пункта), индекс РТС - 1730,06 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,3%.

Доллар просел до 72,76 рубля (-0,21 рубля).

Подорожали расписки Ozon (MOEX: OZON) (+1,3%), акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,5%), бумаги "Газпрома" (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,7% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), "Московской Биржи" (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%).

Внеочередное собрание акционеров "Русала" проголосовало против выплаты дивидендов за первое полугодие 2021 года, сообщила компания. Против выплаты дивидендов проголосовало 62% зарегистрировавшихся акционеров, "за" - 31,9%.

Таким образом, собрание поддержало рекомендацию совета директоров "Русала", где доминируют топ-менеджеры компании, представители En+ (MOEX: ENPG) и согласованные OFAC независимые директора, которые ранее отклонил вопрос о дивидендах. Также акционеры не поддержали предложение о переизбрании совета директоров.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов ожидает возврата индекса МосБиржи в зону 4000-4050 пунктов.

Ситуация на мировых фондовых рынках в пятницу улучшилась, указывая на склонность инвесторов к покупкам в последний день недели. Растущая динамика преобладает и на товарных рынках. Учитывая стабилизацию обстановки, индекс МосБиржи сможет вернуться выше 4000 пунктов. Можно рассчитывать на оживление спроса на ключевые "голубые фишки", а также на то, что решение Банка России по повышению ключевой ставки окажет поддержку российскому рынку акций, считает эксперт.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, несмотря на локальные просадки рынка, ни о какой масштабной коррекции вниз речи пока не идет. Просто в отсутствие поводов для уверенного роста восходящий тренд ослаб, а волатильность выросла.

ЕЦБ накануне сообщил, что программа выкупа активов будет действовать как минимум до марта 2022 года, но теперь регулятор считает, что объемы можно сократить. Скорее всего, намек на сокращение скупки облигаций даст и ФРС.

Лучше рынка в пятницу должен выглядеть "Газпром" (MOEX: GAZP) из-за превышения ценами на газ отметки $700 за тысячу кубометров. При этом объем заполненности европейских газохранилищ остается низким. Поэтому цены на газ в обозримой перспективе если не продолжат бурный рост, то уж точно сильно не упадут. На этой идее можно попробовать подкупить и акции "НОВАТЭКа", но потенциал их роста выглядит меньшим, чем у "Газпрома". Также могут подрасти акции "Норникеля" на фоне роста цен на никель и палладий.

По-прежнему пессимистичный взгляд сохраняется на нефтянку. Нефть Brent обосновалась в диапазоне $70-73 за баррель и пока не хочет из него выходить. Причем, скорее всего, выход будет вниз при появлении негативных поводов.

На сколько ЦБ РФ повысит ставку в пятницу - уже не очень важно. Высокой ставкой вряд ли удастся сдержать инфляцию, поскольку ее первопричины лежат в сильном росте стоимости сырья. А вот реальную экономику дорогие кредиты реально придушат. Не исключено, что после пресс-конференции главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной будет коррекция вверх по паре доллар-рубль по факту наступившего события, считает Антонов.

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, реакция рынков на заявление главы ЕЦБ о том, что в следующем квартале произойдет замедление экстренных покупок облигаций из-за пандемии COVID-19, была сдержанной. В первую очередь из-за того, что Кристин Лагард воздержалась от подробного описания того, как планируется завершить программу выкупа активов на сумму 1,85 трлн евро. Центральные банки к такому моменту уже завершали цикл повышения ставок, а сейчас главы регуляторов только начинают сокращать объемы программ выкупа, и даже это неточно.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу позитивный, новости о переговорах глав США и КНР могут говорить о смягчении напряженности в отношениях двух стран. Нефть и промышленные металлы дорожают, игнорируя заявления о продаже сырья из китайских стратегических резервов. Проблемы с добычей в Мексиканском заливе могут затянуться, создавая среднесрочный дефицит предложения нефти.

Индекс МосБиржи пытается вернуться выше отметки 4000 пунктов, чтобы отменить сигнал на дальнейшую нисходящую коррекцию. Во второй половине дня в США выйдет пакет статистики по ценам производителей (ожидается рост PPI до 8,2% в августе с 7,8% в июле, а Core PPI может ускорить рост до 6,6% с 6,2% в июле), а также отчет Baker Hughes по активным буровым.

В России днем состоится заседание ЦБ РФ. В свете свежей статистики по инфляции можно ожидать повышения ставки минимум на 25 базисных пунктов. Далее выйдут данные по торговому балансу РФ.

Тем временем, поводов для снижения российского рынка достаточно много. Нефть накануне опускалась ниже $71 за баррель Brent. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что планы регулятора по снижению активности по скупке облигаций это не сокращение стимулов, а их коррекция. Однако инвесторы все более четко осознают смену вектора денежной политики ведущих центральных банков. В США ФРС также планирует приступить к сокращению покупки облигаций до конца года из-за нарастающей инфляции. В России она достигла 6,68% по итогам августа, и от предстоящего заседания ЦБ РФ ждут повышения ставки на 25-50 базисных пунктов. Несложно понять, что увеличение доходности депозитов может отвлечь средства с фондового рынка или сократить приток новых инвесторов. И, наконец, перекупленность все еще довлеет над российским рынком акций, считает Кочетков.

В США индексы акций накануне снизились на 0,3-0,5%, откат Dow Jones (-0,4%) и S&P 500 (-0,5%) зафиксирован четвертые торги подряд, чего не происходило последние 12 недель.

Ряд инвесторов и аналитиков говорят о том, что не будут удивлены, если в ближайшие недели или месяцы рынок упадет. Значение S&P 500 не корректировалось вниз сильнее, чем на 5% с октября прошлого года. Однако их оппоненты отмечают, что других вариантов для вложения свободных средств, возможно, просто нет.

В пятницу в Азии индексы акций выросли (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,8%), "плюсуют" Европа (индексы CAC40, DAX, FTSE растут на 0,2-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,4%).

Рынки в целом проигнорировали итоги заседания ЕЦБ, который не стал менять объем экстренной программы выкупа активов PEPP (1,85 трлн евро), но сообщил, что с учетом оценки финансовых условий и прогноза инфляции совет управляющих счел, что темпы выкупа активов в рамках программы могут осуществляться более умеренными темпами, чем в предыдущие два квартала.

Инвесторов успокоили слова главы ЕЦБ Лагард о том, что решение является лишь "рекалибровкой" существующих мер стимулирования, а не признаком того, что регулятор отказывается от мер поддержки экономики во время пандемии коронавируса, пишет MarketWatch.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу также поднимаются, но могут понести потери по итогам недели, цена Brent находится на $0,1 выше уровня закрытия основных торгов акциями на Мосбирже в четверг.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $72,4 за баррель (+1,3% и -1,6% в четверг), октябрьская цена WTI - $68,99 за баррель (+1,3% и -1,7% накануне).

Вышедшая накануне статистика Минэнерго США оказалась неоднозначной: запасы нефти на прошлой неделе уменьшились на 1,53 млн баррелей (ожидалось снижение на 4,75-7,4 млн), запасы бензина снизились на 7,22 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,4-3,3 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 3,14 млн баррелей (ожидалось сокращение на 2-3,5 млн).

Тем временем западные СМИ сообщили со ссылкой на заявление Национального управления по продовольствию и стратегическим резервам, что Китай впервые планирует продавать нефть из госзапасов в рамках публичных аукционов, что позволит улучшить положение, в котором оказались местные НПЗ.

Этот шаг позволит "лучше стабилизировать спрос и предложение на внутреннем рынке и эффективно гарантировать энергетическую безопасность страны", говорится в сообщении ведомства. При этом планируемые к продаже объемы нефти не уточняются.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+1%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+6,3%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+5,5%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+4,4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+4,4%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+4,1%).

Подешевели бумаги "Квадры" (MOEX: TGKD) (-4,1% и -3,6% "префы"), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-2,3%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,66 млрд рублей (из них 4,13 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,6 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 971,38 млн рублей на обыкновенные акции Сбербанка).