Вероятен спрос на бумаги циклических компаний на рынке акций РФ в пятницу - Альфа-банк

Вероятен спрос на бумаги циклических компаний на российском фондовом рынке в пятницу, считает аналитик Альфа-банка Джон Волш.

"Учитывая, что цены на никель, алюминий, уран и газ достигли рекордных максимумов на текущей неделе, а цены на нефть восстанавливаются в пятницу, мы ожидаем, что спросом на российском фондовом рынке будут пользоваться акции циклических компаний. Ожидаемое повышение ключевой процентной ставки на заседании ЦБ РФ может поддержать рубль, а также акции банковского сектора и ритейлеров", - отмечает эксперт.

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