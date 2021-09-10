Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут ЦБ РФ, "АЛРОСА", макростатистика в России и США:

- ЦБ РФ объявит решение по ставке в 13:30 МСК;

- "АЛРОСА" представит результаты продаж за август;

- В 16:00 МСК выйдут данные по торговому балансу РФ за июль, а в 19:00 МСК - предварительная статистика ВВП за второй квартал 2021 года;

- В США будут опубликованы индекс цен производителей, данные по оптовым запасам и недельный отчёт по числу действующих буровых установок.

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