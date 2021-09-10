10 сентября 2021 года 09:50
Утренние прогнозы: торги акциями РФ в пятницу начнутся, скорее всего, с незначительного роста
По мнению аналитиков, торги акциями РФ в пятницу начнутся, скорее всего, с незначительного роста. Этому способствует умеренно-позитивный внешний фон.
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,3-0,5%, в районе 4000-4015 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3990, 3980 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4020, 4030 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он вполне способен продолжить повышение в диапазон 4020-4030 пунктов".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций в четверг ожидаемо снизился, потери индекса Мосбиржи составили 0,6%. Однако ни о какой масштабной коррекции речи пока не идет. Просто в отсутствие поводов для уверенного роста восходящий тренд ослаб, а волатильность выросла. В пятницу утром внешний фон "позеленел": американские фьючерсы растут на 0,3%, в плюсе находятся все промышленные и драгоценные металлы, чуть менее процента прибавляет нефть. Так что нас ждет открытие ростом".
ПСБ (Евгений Люктюхов): "Индекс Мосбиржи может вернуться в диапазон 4000-4050 пунктов на торгах в пятницу. Учитывая стабилизацию обстановки на глобальных рынках, индекс Мосбиржи, по нашему мнению, сможет вернуться выше 4000 пунктов (диапазон 4000-4050 пунктов). Рассчитываем на оживление спроса на ключевые "голубые фишки", а также что пятничное решение Банка России по ключевой ставке окажет поддержку российскому рынку акций".
"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов указывает на нейтральное открытие рынка".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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10 сентября 2021 года 10:30
Цена нефти марки Brent, скорее всего, пока останется в диапазоне $71-73 за баррель, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.
Ситуация на рынке нефти особо не поменялась, отмечает аналитик банка: цены на нефть марки Brent остаются в боковом диапазоне $71-73 за... читать дальше
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10 сентября 2021 года 10:17
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Facebook Inc. и EssilorLuxotica, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".
"Facebook в сотрудничестве с производителем очков Ray-Ban - компанией EssilorLuxotica - представил свои первые умные очки. Они позволяют делать фото, взаимодействовать со... читать дальше
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10 сентября 2021 года 10:07
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.
Как говорится в обзоре, в фокусе будут ЦБ РФ, "АЛРОСА", макростатистика в России и США:
- ЦБ РФ объявит решение по ставке в 13:30 МСК;
- "АЛРОСА" представит результаты продаж за август;
- В 16:00 МСК выйдут данные по... читать дальше
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10 сентября 2021 года 09:49
Индекс Мосбиржи может вернуться в диапазон 4000-4050 пунктов на торгах в пятницу, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).
"Учитывая стабилизацию обстановки на глобальных рынках, индекс Мосбиржи, по нашему мнению, сможет вернуться выше 4000 пунктов (диапазон 4000-4050 пунктов). Рассчитываем... читать дальше
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10 сентября 2021 года 09:41
Возможен подъем индекса Мосбиржи в диапазон 4020-4030 пунктов на торгах в пятницу, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.
"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,3-0,5%, в районе 4000-4015 пунктов. В качестве ближайших поддержек... читать дальше
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10 сентября 2021 года 09:31
Российский рынок акций откроет торговую сессию в пятницу на положительной территории, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.
"Российский рынок акций в четверг ожидаемо снизился, потери индекса Мосбиржи составили 0,6%. Однако ни о какой масштабной коррекции... читать дальше
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10 сентября 2021 года 09:30
Москва. 10 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также в ожидании объявления итогов очередного заседания совета директоров Банка России (большинство аналитиков ждет повышения ключевой ставки на 50 базисных пунктов - до 7% годовых), полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
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10 сентября 2021 года 09:28
Индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 завершили "в минусе" четвертые торги подряд. Фондовые индексы стран АТР растут в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в пятницу. читать дальше
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10 сентября 2021 года 09:21
"Финам" рекомендует покупать акции CNOOC с прогнозной ценой 12,6 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста около 60% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.
"Акции компании CNOOC сочетают в себе дешевизну... читать дальше
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10 сентября 2021 года 09:11
Причин для выхода котировок нефти марки Brent из диапазона $70,5-73,5 за баррель в настоящее время нет, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.
"Фьючерсы на нефть марки Brent в четверг потеряли в стоимости 1,5% на фоне статистики от Минэнерго США, новости из Китая о выставлении на аукцион... читать дальше
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10 сентября 2021 года 09:00
Начало торгов по индексу Мосбиржи в пятницу пройдет, вероятно, в небольшом минусе, говорится в комментарии BCS Express.
"Российский рынок акций в четверг показал слабую динамику, отстав от основных европейских площадок. Обороты торгов были средними, так что говорить о массовой распродаже пока... читать дальше
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10 сентября 2021 года 08:50
Москва. 10 сентября. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром. Рубль укрепляется к бивалютной корзине вслед за возобновившими рост ценами на нефть, а также в преддверии заседания совета директоров Банка России. читать дальше
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09 сентября 2021 года 19:38
Москва. 9 сентября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине в преддверии пятничного заседания совета директоров Банка России, на котором, как ожидается, будет повышена ключевая ставка. читать дальше
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09 сентября 2021 года 19:24
Москва. 9 сентября. Рынок акций РФ в четверг откатился ниже рубежа 4000 пунктов по индексу Мосбиржи в рамках фиксации прибыли игроками, несмотря на некоторое улучшение внешней конъюнктуры вечером (подросли Штаты), реакция на решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) не менять ставки и сохранить объем программы выкупа активов оказалась в целом нейтральной. читать дальше
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09 сентября 2021 года 18:49
"Финам" рекомендует покупать акции Microsoft Corp. с целевой ценой $346,37 за штуку на сентябрь 2022г, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.
"Финансовый отчет Microsoft по итогам IV кв. и 12 месяцев 2021 финансового года оказался лучше ожиданий и в очередной раз подтвердил, что... читать дальше
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