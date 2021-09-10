Утренние прогнозы: торги акциями РФ в пятницу начнутся, скорее всего, с незначительного роста

По мнению аналитиков, торги акциями РФ в пятницу начнутся, скорее всего, с незначительного роста. Этому способствует умеренно-позитивный внешний фон.

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,3-0,5%, в районе 4000-4015 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3990, 3980 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4020, 4030 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он вполне способен продолжить повышение в диапазон 4020-4030 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций в четверг ожидаемо снизился, потери индекса Мосбиржи составили 0,6%. Однако ни о какой масштабной коррекции речи пока не идет. Просто в отсутствие поводов для уверенного роста восходящий тренд ослаб, а волатильность выросла. В пятницу утром внешний фон "позеленел": американские фьючерсы растут на 0,3%, в плюсе находятся все промышленные и драгоценные металлы, чуть менее процента прибавляет нефть. Так что нас ждет открытие ростом".

ПСБ (Евгений Люктюхов): "Индекс Мосбиржи может вернуться в диапазон 4000-4050 пунктов на торгах в пятницу. Учитывая стабилизацию обстановки на глобальных рынках, индекс Мосбиржи, по нашему мнению, сможет вернуться выше 4000 пунктов (диапазон 4000-4050 пунктов). Рассчитываем на оживление спроса на ключевые "голубые фишки", а также что пятничное решение Банка России по ключевой ставке окажет поддержку российскому рынку акций".

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов указывает на нейтральное открытие рынка".