Индекс Мосбиржи может вернуться в диапазон 4000-4050п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи может вернуться в диапазон 4000-4050 пунктов на торгах в пятницу, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Учитывая стабилизацию обстановки на глобальных рынках, индекс Мосбиржи, по нашему мнению, сможет вернуться выше 4000 пунктов (диапазон 4000-4050 пунктов). Рассчитываем на оживление спроса на ключевые "голубые фишки", а также что пятничное решение Банка России по ключевой ставке окажет поддержку российскому рынку акций", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

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