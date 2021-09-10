Рынок акций РФ начнет торги пятницы с роста - "Алор Брокер"

Российский рынок акций откроет торговую сессию в пятницу на положительной территории, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Российский рынок акций в четверг ожидаемо снизился, потери индекса Мосбиржи составили 0,6%. Однако ни о какой масштабной коррекции речи пока не идет. Просто в отсутствие поводов для уверенного роста восходящий тренд ослаб, а волатильность выросла. В пятницу утром внешний фон "позеленел": американские фьючерсы растут на 0,3%, в плюсе находятся все промышленные и драгоценные металлы, чуть менее процента прибавляет нефть. Так что нас ждет открытие ростом", - пишет Антонов в комментарии.

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