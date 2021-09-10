Начало торгов по индексу Мосбиржи в пятницу пройдет, вероятно, в минусе - BCS Express

Начало торгов по индексу Мосбиржи в пятницу пройдет, вероятно, в небольшом минусе, говорится в комментарии BCS Express.

"Российский рынок акций в четверг показал слабую динамику, отстав от основных европейских площадок. Обороты торгов были средними, так что говорить о массовой распродаже пока преждевременно, хотя потенциал для роста в ближайшей перспективе и выглядит ограниченным из-за рисков ухудшения внешнего фона. - пишет эксперт инвесткомпании Василий Карпунин. - Сейчас важно следить за ключевыми поддержками, закрепление ниже которых способно спровоцировать ускорение распродаж. По индексу Мосбиржи это диапазон, так как картина размытая. В частности, нижняя граница восходящего тренда в текущий момент проходит в районе 3825-3850 пунктов. Обозначенные ориентиры не обязательно должны быть пробиты. Выделяем их лишь для удобства, чтобы понимать, в какой момент настроения участников могут измениться в худшую сторону. Пока котировки выше этих рубежей, рынок все еще находится в формате растущего тренда. По индексу Мосбиржи техническими препятствиями выступают отметки 4055 и 4110 пунктов."

Аналитик также обращает внимание, что результаты заседания Банка России будут опубликованы в пятницу в 13:30 МСК, пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной ожидается в 15:00 МСК.

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