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10 сентября 2021 года 09:30

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 10 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также в ожидании объявления итогов очередного заседания совета директоров Банка России (большинство аналитиков ждет повышения ключевой ставки на 50 базисных пунктов - до 7% годовых), полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 завершили "в минусе" четвертые торги подряд, чего не происходило последние 12 недель. Наиболее сильно подешевели акции компаний, выпускающих потребительские товары и лекарственные препараты. Ряд инвесторов и аналитиков говорят о том, что не будут удивлены, если в ближайшие недели или месяцы рынок упадет. Значение S&P 500 не корректировалось вниз сильнее чем на 5% с октября прошлого года. Однако их оппоненты отмечают, что других вариантов для вложения свободных средств, возможно, просто нет.

Член совета управляющих Федеральной резервной системы Мишель Боуман заявила, что она выступает за скорое начало сворачивания программы выкупа бумаг. В свою очередь глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик сказал, что Федрезерв сможет начать сокращать программу покупки активов в текущем году. Однако он не ждет, что регулятор примет соответствующее решение на ближайшем заседании. Бостик заявил в интервью газете The Wall Street Journal, что последние статистические данные и возобновление роста числа заражений коронавирусом указывают на то, что для принятия решения о сворачивании стимулирующих мер необходимо больше времени.

Вместе с тем фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в пятницу, не последовав за негативной динамикой американского фондового рынка. Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов 10 сентября на 1,15%. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:41 МСК повышается на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:39 МСК укрепился на 0,3%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:40 МСК вырос на 0,5%.

Рынки в целом проигнорировали итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), который не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро, однако сообщил, что с учетом оценки финансовых условий и прогноза инфляции совет управляющих счел, что темпы выкупа активов в рамках программы могут осуществляться более умеренными темпами, чем в предыдущие два квартала. Инвесторов успокоили слова главы ЕЦБ Кристин Лагард о том, что решение является лишь "рекалибровкой" существующих мер стимулирования, а не признаком того, что регулятор отказывается от мер поддержки экономики во время пандемии COVID-19.

Цены на нефть повышаются в ходе торгов в пятницу после снижения по итогам предыдущей сессии. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в пятницу составила $72,06 за баррель, что на 0,85% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 1,6% - до $71,45 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $68,63 за баррель, что на 0,72% выше итогового значения предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов уменьшилась на 1,7% - до $68,14 за баррель.

Опубликованные накануне данные министерства энергетики США указали на менее существенное, чем ожидалось, снижение запасов нефти в стране. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,53 млн баррелей - до 423,87 млн баррелей, сообщило ведомство. Запасы бензина снизились на 7,22 млн баррелей и составили 220 млн баррелей, дистиллятов - на 3,14 млн баррелей, до 133,59 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 7,4 млн баррелей, бензина - на 2,4 млн баррелей и дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Тем временем западные СМИ сообщили со ссылкой на заявление Национального управления по продовольствию и стратегическим резервам, что Китай впервые планирует продавать нефть из госзапасов в рамках публичных аукционов, что позволит улучшить положение, в котором оказались местные НПЗ. Этот шаг позволит "лучше стабилизировать спрос и предложение на внутреннем рынке и эффективно гарантировать энергетическую безопасность страны", говорится в сообщении ведомства. При этом планируемые к продаже объемы нефти не уточняются.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла всего в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,602 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,421 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 сентября снизился на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,43 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,06%, опустившись до 726,52 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Сбербанк-001Р-SBER18" (-0,62%), "ТМК-001P-02" (-0,38%) и "Газпромбанк-001Р-09Р" (-0,26%), а в лидерах роста - облигации "Почта России-001Р-10" (+0,67%), "Сбербанк-001Р-SBER19" (+0,1%) и "Тинькофф Банк-001P-02R" (+0,07%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Россельхозбанк (РСХБ) завершил размещение 5-летних облигаций серии БО-14-002Р номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 75% выпуска на 15 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 7 сентября. Ставка 1-го купона была установлен на уровне 7,8% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2,5 года в размере 7,95% годовых. Объем размещения по итогам закрытия книги заявок был увеличен с "не менее 10 млрд рублей" до 15 млрд рублей.

Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) (ПСБ) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 003Р-07 объемом 15 млрд рублей на уровне 8,15% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,32% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 9 сентября. Объем размещения по итогам закрытия книги заявок был увеличен с "не менее 10 млрд рублей" до 15 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 14 сентября.

АО "Росагролизинг" 17 сентября планирует провести сбор заявок инвесторов на 5-летние облигации серии 001P-03 объемом 7 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 180 базисных пунктов к ОФЗ. Техразмещение запланировано на 22 сентября. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

МФК "КарМани" планирует 20 сентября с 11:00 до 15:00 МСК принимать заявки инвесторов на приобретение 3-летних облигаций 1-й серии объемом 400 млн рублей. Ставки 2-36-го купонов будут равны ставке 1-го купона, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов будет выплачено по 10% от номинала. Техразмещение запланировано на 23 сентября. Выпуск будет размещен по закрытой подписке.

ООО "ИСК "ПетроИнжиниринг" 21 сентября с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на 5-летние облигации серии 001P-01 с офертой через 3 года объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Техразмещение запланировано на 24 сентября. У компании нет облигаций в обращении.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 20-21-го купонов бондов серии БО-05 на уровне 7,45% годовых. Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в декабре 2016 года. Дата погашения облигаций - 22 декабря 2049 года. Ставка текущего купона - 4,85% годовых.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) определило ставку 21-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 в размере 7,88% годовых. ГТЛК разместила бонды серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в сентябре 2016 года. В декабре 2016 года компания доразместила выпуск на 1,26 млрд рублей. Таким образом, объем выпуска составил 4,26 млрд рублей. Пятнадцатилетние облигации имеют 60 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов привязаны к значению кривой бескупонной доходности ОФЗ разной дюрации плюс 0,75%. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения.

Альфа-банк выкупил в рамках оферты 4 млн 326 тыс. 680 облигаций серии БО-39 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 43,26% выпуска. Банк разместил эти 15-летние облигации объемом 10 млрд рублей в марте 2018 года по ставке до оферты 7,35% годовых. Ставка текущего купона - 7,75% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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