Brent - $71,93 за баррель

Индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 завершили "в минусе" четвертые торги подряд. Фондовые индексы стран АТР растут в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в пятницу.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 завершили "в минусе" четвертые торги подряд, чего не происходило последние 12 недель.

Наиболее сильно подешевели акции компаний, выпускающих потребительские товары и лекарственные препараты, сообщает MarketWatch.

Ряд инвесторов и аналитиков говорят о том, что не будут удивлены, если в ближайшие недели или месяцы рынок упадет. Значение S&P 500 не корректировалось вниз сильнее чем на 5% с октября прошлого года.

Однако их оппоненты отмечают, что других вариантов для вложения свободных средств, возможно, просто нет. "Мы были среди тех, кто говорил, что рынок созрел для коррекции, - заявила экономист и портфельный стратег New York Life Investments Лорен Гудвин. - Но какой выбор есть у инвесторов? Есть ли альтернатива акциям, когда процентные ставки так низки, а прогнозы указывают на то, что экономика все еще растет?"

Член совета управляющих Федеральной резервной системы Мишель Боуман заявила, что она выступает за скорое начало сворачивания программы выкупа бумаг.

Глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик сказал, что Федрезерв сможет начать сокращать программу покупки активов в текущем году. Однако он не ждет, что регулятор примет соответствующее решение на ближайшем заседании.

Бостик заявил в интервью газете The Wall Street Journal, что последние статистические данные и возобновление роста числа заражений коронавирусом указывают на то, что для принятия решения о сворачивании стимулирующих мер необходимо больше времени. При этом в течение большей части текущего года он выступал за начало сворачивания программы выкупа облигаций.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 35 тыс. - до 310 тыс. человек, сообщило в четверг министерство труда США. Это минимальный показатель с марта 2020 года - начала пандемии COVID-19.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 345 тыс., а не 340 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали уменьшения до 335 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

Лидерами повышения котировок среди компонентов Dow Jones выступили акции Nike Inc. (SPB: NKE) (+1,6%), Boeing Co. (SPB: BA) (+1,2%) и JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) (+0,4%).

Наиболее существенно снизились цены бумаг Amgen (SPB: AMGN) (-2,4%), Johnson & Johnson (SPB: JNJ) (-2,2%), Merck & Co. (SPB: MRK) Inc. (-2%) и 3M Co. (SPB: MMM) (-1,1%).

Канадский производитель и продавец спортивной одежды Lululemon Athletica (SPB: LULU) увеличил чистую прибыль и выручку во втором финквартале (май-июль) и улучшил прогноз на год. Торгующиеся на Nasdaq бумаги компании подскочили в цене на 10,5%.

Котировки акций GameStop Corp. завершили сессию ростом на 0,2% после сильного снижения в начале торгов. Владелец сети магазинов видеоигр и потребительской электроники во втором финансовом квартале (май-июль) сократил чистый убыток на 45% и увеличил выручку на 26%. Однако убыток без учета разовых факторов составил $0,76 на акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0,67.

Xerox Holdings (SPB: XRX) объявила о переводе листинга на биржу Nasdaq с Нью-Йоркской фондовой биржи. Акции компании подорожали на 0,2%.

Бумаги производителя сетевого оборудования Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) потеряли 0,1% стоимости после того, как аналитики Morgan Stanley (SPB: MS) ухудшили рекомендации для них до "на уровне рынка" с "выше рынка".

Китайские интернет-платформы получили от регуляторов жесткое предупреждение не пытаться обойти недавно введенные ограничительные меры. Ограничения, в частности, касаются времени, которое несовершеннолетние геймеры могут провести на игровых площадках интернет-компаний. Кроме того, от интернет-компаний требуется усилить контент-контроль.

Власти предупредили компании о серьезных проверках, а если в их ходе будут выявлены несоответствия между новыми требованиями и практикой работы интернет-платформ, то последует ужесточение наказаний.

На этой новости снизились котировки торгующихся в США акций китайских интернет-компаний и представителей индустрии видеоигр, включая NetEase Inc. (SPB: NTES) - на 2,1%, Bilibili Inc. (SPB: BILI) - на 2,3%, Alibaba Group Holding (SPB: BABA) - на 2%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 151,69 пункта (0,43%) - до 34879,38 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось за день на 20,79 пункта (0,46%), составив 4493,28 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов опустился на 38,38 пункта (0,25%) - до 15248,25 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в пятницу, не последовав за динамикой американского фондового рынка, который снизился по итогам сессии в четверг.

Рынки, похоже, в целом проигнорировали итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), который не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро, однако сообщил, что с учетом оценки финансовых условий и прогноза инфляции совет управляющих счел, что темпы выкупа активов в рамках программы могут осуществляться более умеренными темпами, чем в предыдущие два квартала.

Инвесторов успокоили слова главы ЕЦБ Кристин Лагард о том, что решение является лишь "рекалибровкой" существующих мер стимулирования, а не признаком того, что регулятор отказывается от мер поддержки экономики во время пандемии коронавируса, пишет MarketWatch.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 к 8:31 мск поднялся на 1%.

Лидерами роста в Токио являются акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+5,8%), Tokyo Electron Ltd. (+4,75%) и SCREEN Holdings Co. Ltd. (+4,47%).

Цена акций инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. выросла на 0,8%.

Бумаги автопроизводителей Honda Motor Co. Ltd. и Toyota Motor укрепились соответственно на 0,3% и 0,2%.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:41 МСК повышается на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%.

Акции китайских технологических компаний укрепляются после падения накануне, связанного с усилением контроля со стороны властей.

Как сообщалось, интернет-платформы получили от регуляторов жесткое предупреждение не пытаться обойти недавно введенные ограничительные меры.

Ограничения, в частности, касаются времени, которое несовершеннолетние геймеры могут провести на игровых площадках интернет-компаний. Кроме того, от компаний требуется усилить контроль за контентом.

Котировки акций Tencent Holdings Ltd. растут на 1,2%, Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. - на 3,9%, Meituan - на 4,8% и Xiaomi Corp. - на 1,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:39 МСК укрепился на 0,3%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,1%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - увеличилась на 1,5%. Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. потеряли в цене 1,4%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:40 МСК вырос на 0,5%.

Рыночная стоимость горнодобывающей компании BHP Group выросла на 0,6%, Rio Tinto - на 1,1%.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в пятницу после снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в пятницу составляет $71,93 за баррель, что на $0,48 (0,67%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $1,15 (1,6%) - до $71,45 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,53 за баррель, что на $0,39 (0,57%) выше итогового значения предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,16 (1,7%) - до $68,14 за баррель.

При этом за неделю цена Brent может опуститься примерно на 1%, WTI - более чем на 2%, пишет Trading Economics.

Опубликованные накануне данные министерства энергетики США указали на менее существенное, чем ожидалось, снижение запасов нефти в стране.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,53 млн баррелей - до 423,87 млн баррелей, сообщило ведомство.

Запасы бензина снизились на 7,22 млн баррелей и составили 220 млн баррелей, дистиллятов - на 3,14 млн баррелей, до 133,59 млн баррелей.

Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 7,4 млн баррелей, бензина - на 2,4 млн баррелей и дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Тем временем западные СМИ сообщили со ссылкой на заявление Национального управления по продовольствию и стратегическим резервам, что Китай впервые планирует продавать нефть из госзапасов в рамках публичных аукционов, что позволит улучшить положение, в котором оказались местные НПЗ.

Этот шаг позволит "лучше стабилизировать спрос и предложение на внутреннем рынке и эффективно гарантировать энергетическую безопасность страны", говорится в сообщении ведомства. При этом планируемые к продаже объемы нефти не уточняются.