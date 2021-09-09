Рынок акций РФ в четверг откатился ниже 4000п по индексу Мосбиржи, несмотря на рост Русала и Газпрома

Москва. 9 сентября. Рынок акций РФ в четверг откатился ниже рубежа 4000 пунктов по индексу Мосбиржи в рамках фиксации прибыли игроками, несмотря на некоторое улучшение внешней конъюнктуры вечером (подросли Штаты), реакция на решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) не менять ставки и сохранить объем программы выкупа активов оказалась в целом нейтральной.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3993,56 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1726,37 пункта (-0,01%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,1%.

Доллар просел до 72,88 рубля (-0,27 рубля).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил ставки и не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро. Однако ЕЦБ сообщил, что с учетом оценки финансовых условий и прогноза инфляции совет управляющих счел, что темпы выкупа активов в рамках программы могут осуществляться более умеренными темпами, чем в предыдущие два квартала.

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-4,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-3,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-3,4%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-3,4%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2% и -0,7% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1% и -0,4% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%).

Правительство РФ согласилось с предложением Минприроды включить использование ресурсной базы для производства газохимической продукции в условия пользования участком недр федерального значения, включающим Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское месторождения в ЯНАО, говорится в распоряжении правительства. Оба месторождения принадлежат "НОВАТЭКу".

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,4%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,5%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Московской Биржи" (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%).

Фьючерсы на алюминий с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) подорожали в четверг на 1,7%, до $2841 за тонну, максимума с июня 2008 года. Цена алюминия в Шанхае увеличилась на 2,1%, до максимума с 2006 года.

Цена ближайшего октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в четверг днем взяла отметку 56,345 евро за кВт.ч, или $689 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, глобальные фондовые индикаторы с начала дня находились под давлением нескольких негативных факторов. Это и сложная ситуация с пандемией, вызванная "дельта"-штаммом, и усиление корпоративного регулирования в Китае. Кроме того, большие опасения вызывает ухудшение положения одной из крупнейших китайских строительных компаний - Evergrande. Ситуация угрожает дефолтом девелопера, что способно привести к цепной реакции, создавая риски для всей финансовой системы Китая.

Ближайшая поддержка у индекса МосБиржи остается на минимуме прошлой пятницы 3964 пункта, у индекса РТС - на уровне 1700 пунктов. Если мировые рынки продолжат снижение, эти уровни поддержки могут быть пробиты, считает Бабин.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, алюминий в четверг продолжил рост, что поддерживало бумаги "РусАла", а негативом стали известия, что компания не готова к выплате дивидендов и разнообразию в совете директоров - "Русал" выразил несогласие с претензиями одного из своих акционеров. Sual Partners затребовала выполнение дивидендной политики в отношении выплат по итогам I полугодия. На 9 сентября было назначено внеочередное собрание акционеров, на которое вынесен вопрос о полугодовых дивидендах и переизбрании совета директоров. Sual Partners также обвиняет компанию в отсутствии многообразия в совете директоров и нежелании реального следования экологической, социальной и управленческой ответственности.

По вопросу возможных налоговых инициатив в отношении сверхприбыли, которые были озвучены министром финансов РФ Антоном Силуановым в рамках Московского финансового форума, появляются новые мнения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет однозначной позиции по изъятию сверхприбылей экспортеров. По данному вопросу он предложил обращаться в правительство. По сути, вероятность каких-либо новых налоговых действий возрастает, так как в администрации президента не высказывают четких возражений.

Закрытие дня ниже 4000 пунктов по индексу МосБиржи усиливает вероятность более глубокой коррекции, считает аналитик.

ЕЦБ чуть притормаживает программу экстренной помощи в период пандемии, завершение программы ожидается к концу марта. Решение оказалось ожидаемым, а его содержание не столь устрашающим для рынков. Фактически ЕЦБ возвращается к условиям реализации программы до середины весны текущего года, когда было объявлено о более агрессивной скупке облигаций. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард в рамках пресс-конференции в четверг отметила, что распространение штамма delta может задержать восстановление экономики. Впрочем, риски для экономики еврозоны достаточно сбалансированы. Иными словами, ЕЦБ не готов отказываться от мер поддержки, но будет их осуществлять без агрессии.

Нефть выросла на фоне проблем восстановления добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида" (к четвергу американская добыча в заливе составляет 20-25% от потенциала). Потребление топлива в Индии снизилось за август на 4,9% по сравнению с июлем, однако в годовом выражении рост потребления составляет 10,9%, отмечает Кочетков.

Как отмечает трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, в США в четверг индексы умеренно растут. Число первичных заявок на пособия по безработице оказалось ниже прогнозов и достигло допандемийного уровня, что рынки восприняли как позитивный признак восстановления экономики США.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, в начале этой недели инвесторы рассчитывали на то, что более слабые в сравнении с ожиданиями данные по рынку труда США заставят ФРС отложить свертывание программы стимулов. Тем не менее, настроения в мире с тех пор ухудшились, и ФРС в среду сообщила, что американский регулятор планирует начать количественное свертывание уже в этом году. Morgan Stanley (SPB: MS) понизил рекомендации по рынку акций США до "ниже рынка", ссылаясь на "повышенные риски" для роста мировой экономики в октябре. В их числе компания называет распространение "дельта"-штамма вируса, замедление восстановления мировой экономики или действия мировых центральных банков по свертыванию программ поддержки.

Заседание ЕЦБ не принесло сюрпризов, регулятор ожидаемо объявил о замедлении темпов покупки облигаций в рамках программы помощи.

По словам старшего портфельного управляющего "Сбер Управление активами" Дмитрия Постоленко, индекс МосБиржи в четверг сдал назад в район 3990 пунктов.

Инфляция в России находится на 5-летнем пике, что еще больше стимулирует ЦБ РФ к повышению ключевой ставки на пятничном заседании. Индекс потребительских цен в августе составил 6,7% против прогнозируемых 6,6% годовых.

Мировые индексы акций просели, усиливаются опасения участников рынка по поводу коррекции. Аналитики крупных американских инвестбанков предрекают спад на фондовом рынке. Так, Goldman Sachs понизил прогноз по ВВП США в третий раз за месяц с 6% до 5,7%. Все большее количество участников рынка верит в снижение темпов роста экономики США во втором полугодии, что является еще одним сигналом для более позднего отказа Федрезерва от стимулов, считает Постоленко.

В четверг в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский индекс Hang Seng потерял 2,3%), Европа к вечеру сократила дневные потери (индексы DAX, CAC 40 вышли в "плюс" на 0,1-0,2%, FTSE просел на 1%), пытаются расти Штаты (индекс S&P 500 подрос на 0,1%, Nasdaq - на 0,2%).

ЕЦБ продолжит выкуп активов в рамках программы PEPP как минимум до конца марта 2022 года и в любом случае до тех пор, пока не сочтет, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, завершился. Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% существенно раньше окончания горизонта прогнозирования и будет устойчиво держаться на этом уровне до конца прогнозного периода.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания сообщила, что рост экономики еврозоны к концу текущего года, как ожидается, превысит уровень, наблюдавшийся до пандемии коронавируса.

ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП еврозоны в 2021 году до 5% с 4,6%, понизил прогноз роста в 2022 году до 4,6% с 4,7%, а прогноз роста в 2023 году оставлен на уровне 2,1%. ЕЦБ также повысил прогноз инфляции в еврозоне в 2021 году до 2,2% с 1,9%, в 2022 году - до 1,7% с 1,5%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 35 тыс. - до 310 тыс. человек, минимума с марта 2020 года, то есть с начала пандемии COVID-19. Аналитики в среднем ожидали уменьшения до 335 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

На нефтяном рынке цены вечером слабо проседают на неоднозначной статистике Минэнерго по запасам, поддержку оказывает затягивание восстановления добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида"; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,1 ниже уровня суточной давности.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $72,34 за баррель (-0,4% и +1,3% в среду), октябрьская цена WTI - $69,1 за баррель (-0,3% и +1,4% накануне).

На данный момент возобновлена работа лишь порядка 20% добывающих мощностей, приостановленных из-за удара стихии в американской части Мексиканского залива. Таким образом, восстановление происходит даже медленнее, чем после самого разрушительного в истории США урагана "Катрина", пишет агентство Bloomberg.

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе уменьшились на 1,53 млн баррелей (ожидалось снижение на 4,75-7,4 млн), запасы бензина снизились на 7,22 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,4-3,3 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 3,14 млн баррелей (ожидалось сокращение на 2-3,5 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-9,3%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (-4,5%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3,9%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-3,6%), акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,4%), ГДР EMC (MOEX: GEMC) (-3,1%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-2,9%).

Выросли акции "Белона" (MOEX: BLNG) (+22,4%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+16,4%, до 13,38 рубля), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+9%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+7,4%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+6,4%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+3,9%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+3,5%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+2,9%).

АО "Евросибэнерго" выставило оферту на приобретение 581,6 млн акций ПАО "Иркутскэнерго" по цене 13,82 руб. за одну акцию, следует из раскрытия "Евросибэнерго". Срок, в течение которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено лицом, направившим добровольное предложение, составляет 70 дней с момента получения добровольного предложения ПАО "Иркутскэнерго".

Год Нисанов и структуры группы компаний "Киевская площадь" приобрели почти 10% акций девелопера "Самолет" у акционеров-основателей, говорится в совместном пресс-релизе компаний. Рыночная стоимость 10% "Самолета" составляет около 25 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 79,4 млрд рублей (из них 20,68 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 11,88 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 9,13 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

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