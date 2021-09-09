Цены евробондов РФ в четверг слегка подросли вслед за позитивной динамикой UST

Москва. 9 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг слегка подросли вслед за позитивной динамикой цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 1,5 базисного пункта по отношению к закрытию 8 сентября и составила 114,845% от номинала, что соответствует доходности 1,385% годовых (снижение на 2,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК не изменилась относительно итогов предыдущего торгового дня, составив 100,35% от номинала (их доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 0,05% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился всего на 0,5 пункта, до 133,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли на 37 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню, составив 139,15% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта, до 3,35% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 15 базисных пунктов - до 133,05% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,38% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене по отношению к среде всего на 3 базисных пункта - до 113,53% от номинала, что соответствует доходности 1,74% годовых (без изменений к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году подорожали на 1 базисный пункт, до 108,55% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта - до 0,59% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 23 базисных пункта - до 129,8% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 3,49% годовых), новый десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году вырос в цене на 3,5 базисного пункта, до 112,57% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт, до 1,94% годовых).

"Сегодня наблюдается плавное снижение процентных ставок американских казначейских обязательств, в частности, доходность десятилетних US Treasuries снизилась на 1 базисный пункт, до 1,33% годовых. Российские бумаги в целом следуют за базовыми активами; доходность евробондов РФ с погашением в 2029 году снизилась за день также на 1 базисный пункт, до 2,25% годовых. Минимальные уровни доходности данного выпуска были достигнуты в декабре прошлого года и составляли тогда 2,12% годовых. Не исключено, что в ближайшее время позитивные настроения на рынке сохранятся и процентные ставки данных бумаг будут стремиться к этим уровням на фоне высоких цен на нефть и в отсутствие внешних негативных сигналов. Одним из основных факторов, который сегодня поддержал мировые долговые рынки, стали заявления одного из членов ФРС США о том, что на фоне наметившегося замедления экономического роста в США начало сворачивания программы стимулирования в этом году, возможно, и не начнется. Это в целом было позитивно воспринято инвесторами в долговые бумаги и вызвало умеренный рост котировок, так как ранее практически все заявления представителей американского регулятора давали однозначный сигнал о том, что сворачивание программ стимулирования начнется уже в этом году", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Грицкевич.