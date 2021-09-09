.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Цикл ужесточения монетарной политики в РФ близится к своему завершению - "Альфа-Капитал"
.
09 сентября 2021 года 18:15
Цикл ужесточения монетарной политики в РФ близится к своему завершению - "Альфа-Капитал"
Цикл ужесточения монетарной политики в РФ близится к своему завершению, и это хороший сигнал для инвесторов, полагает портфельный управляющий "Альфа-Капитала" Евгений Жорнист. По мнению эксперта, на ближайшем заседании Банк России, скорее всего, повысит ставку. Жорнист полагает, что повышение составит от 25 до 50 базисных пунктов. "Более вероятным для нас выглядит повышение на 50 б.п. Кроме того, мы считаем, что цикл ужесточения монетарной политики уже близится к своему завершению и в случае повышения ставки на 50 б.п. сигнал ЦБ может измениться", - указывает он. "Основное, чем руководствуется Банк России при принятии решения по ключевой ставке, - это данные по инфляции. Сейчас она, по нашим подсчетам, находится на уровне 6,6.-6,7% год к году, что сильно выше как цели Центрального Банка, так и его ожиданий. Кроме того, инфляционные ожидания россиян, находятся на очень высоких уровнях , хотя и снизились в последнее время. Ну и потенциальное ужесточение политики в США также создает потенциальные риски для роста цен у нас. Это создает дополнительные инфляционные риски", - пишет Жорнист. На его взгляд, на другой чаше весов находится некоторое охлаждение в эконмической активности. Так, Индексы деловой активности (PMI) по России как в промышленности, так и в сфере услуг уже находятся ниже уровня 50 пунктов, хотя безработица (за июль) и находится на минимальных значениях - 4,5% (4,8% ранее). Более слабые данные по экономике - это аргумент в пользу более мягкой монетарной политики. "Окончание цикла ужесточения ДКП - это хороший сигнал для инвесторов. За циклом повышения ставки последует цикл ее снижения. Доходности же рублевых облигаций находятся на довольно привлекательных уровнях. Уже сейчас мы видим интерес иностранных инвесторов, которые увеличивают свои вложения в российские гособлигации. В случае усиления притоков нерезидентов в российский долг мы можем ожидать, при прочих равных, и дальнейшего укрепления рубля", - резюмирует эксперт "Альфа-Капитала". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
.
09 сентября 2021 года 19:38
Москва. 9 сентября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине в преддверии пятничного заседания совета директоров Банка России, на котором, как ожидается, будет повышена ключевая ставка. читать дальше
.09 сентября 2021 года 19:24
Рынок акций РФ в четверг откатился ниже 4000п по индексу Мосбиржи, несмотря на рост Русала и Газпрома
Москва. 9 сентября. Рынок акций РФ в четверг откатился ниже рубежа 4000 пунктов по индексу Мосбиржи в рамках фиксации прибыли игроками, несмотря на некоторое улучшение внешней конъюнктуры вечером (подросли Штаты), реакция на решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) не менять ставки и сохранить объем программы выкупа активов оказалась в целом нейтральной. читать дальше
.09 сентября 2021 года 18:49
"Финам" рекомендует покупать акции Microsoft Corp. с целевой ценой $346,37 за штуку на сентябрь 2022г, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Финансовый отчет Microsoft по итогам IV кв. и 12 месяцев 2021 финансового года оказался лучше ожиданий и в очередной раз подтвердил, что... читать дальше
.09 сентября 2021 года 18:45
Москва. 9 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг слегка подросли вслед за позитивной динамикой цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными. читать дальше
.09 сентября 2021 года 17:44
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Freeport-McMoRan Inc. с целью $45 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 30%, стоп-приказ: $33, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что цены на медь... читать дальше
.09 сентября 2021 года 17:17
"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Ростелекома" с прогнозной ценой 107 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: от 97 руб., потенциальная доходность: 10,31%, стоп-приказ: 93,2 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты... читать дальше
.09 сентября 2021 года 16:52
Инвестиции в медицинский хай-тек оправдывают ожидания, отмечается в комментарии аналитика "Финама" Зарины Саидовой. "Индексный фонд iShares US Medical Devices ETF (IHI) с привязкой к акциям компаний-производителей и дистрибьюторов медицинской техники и устройств, находящийся в числе наших... читать дальше
.09 сентября 2021 года 16:25
Ралли в акциях "РусАла" может прекратиться, отмечается в комментарии ITI Capital. "Алюминий продолжает дорожать из-за возросших рисков поставок бокситов из Гвинеи (четверть мировых поставок) после госпереворота в этой стране и на фоне сокращения производства алюминия в Китае из-за политики... читать дальше
.09 сентября 2021 года 16:00
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в четверг, вероятно, в диапазоне 4500-4550 пунктов, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Илья Зубков. "Технически индекс S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. Индикаторы RSI и MACD свидетельствуют об инициативе... читать дальше
.09 сентября 2021 года 15:41
Москва. 9 сентября. Доллар и евро немного усилили темпы снижения на "Московской бирже" в четверг днем; рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и в преддверии пятничного заседания совета директоров Банка России, на котором, как ожидается, будет повышена ключевая ставка. читать дальше
.09 сентября 2021 года 15:36
Банку России целесообразно как минимум взять паузу в процессе повышения ключевой ставки - факторы, на которые ЦБ ссылался, аргументируя предыдущие решения о повышении ставки, в настоящий момент уже полностью исчерпали себя, полагает начальник отдела аналитических исследований Института комплексных... читать дальше
.09 сентября 2021 года 15:10
ИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею "покупать акции "Распадской" с целью 400 руб. за штуку", открытую 24 августа 2021 года, в связи с достижением целевых уровней, говорится в комментарии инвесткомпании. Текущая доходность составила 19,2%, сообщают аналитики. Настоящее сообщение содержит... читать дальше
.09 сентября 2021 года 14:48
BCS Express открыл торговую идею "покупать акции UnitedHealth Group c целевой ценой $440 за штуку". Цена входа: $417; потенциальная доходность: 5,5%; горизонт инвестирования: 3 месяца, стоп-приказ: $398, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитик Оксана Холоденко указывает на ряд... читать дальше
.09 сентября 2021 года 14:25
Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня 72,85 руб./$1 в ближайшее время при благоприятном внешнем фоне, говорится в комментарии BCS Express. "Рубль пытается перебороть относительную слабость предыдущих дней, активно реагируя на умеренное улучшение внешнего фона. Если восстановление... читать дальше
.09 сентября 2021 года 13:54
Более вероятно повышение ключевой ставки Банка России на 50 б.п. (до уровня 7,0%) по итогам заседания 10 сентября 2021 года, считают аналитики Райффайзенбанка. "Полагаем, что ускоренный рост цен в сентябре продолжится, а инфляция даже сможет приблизиться к отметке в 7,0% г/г. В таких условиях ЦБ,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.