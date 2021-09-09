Цикл ужесточения монетарной политики в РФ близится к своему завершению - "Альфа-Капитал"

Цикл ужесточения монетарной политики в РФ близится к своему завершению, и это хороший сигнал для инвесторов, полагает портфельный управляющий "Альфа-Капитала" Евгений Жорнист.

По мнению эксперта, на ближайшем заседании Банк России, скорее всего, повысит ставку. Жорнист полагает, что повышение составит от 25 до 50 базисных пунктов. "Более вероятным для нас выглядит повышение на 50 б.п. Кроме того, мы считаем, что цикл ужесточения монетарной политики уже близится к своему завершению и в случае повышения ставки на 50 б.п. сигнал ЦБ может измениться", - указывает он.

"Основное, чем руководствуется Банк России при принятии решения по ключевой ставке, - это данные по инфляции. Сейчас она, по нашим подсчетам, находится на уровне 6,6.-6,7% год к году, что сильно выше как цели Центрального Банка, так и его ожиданий. Кроме того, инфляционные ожидания россиян, находятся на очень высоких уровнях , хотя и снизились в последнее время. Ну и потенциальное ужесточение политики в США также создает потенциальные риски для роста цен у нас. Это создает дополнительные инфляционные риски", - пишет Жорнист.

На его взгляд, на другой чаше весов находится некоторое охлаждение в эконмической активности. Так, Индексы деловой активности (PMI) по России как в промышленности, так и в сфере услуг уже находятся ниже уровня 50 пунктов, хотя безработица (за июль) и находится на минимальных значениях - 4,5% (4,8% ранее). Более слабые данные по экономике - это аргумент в пользу более мягкой монетарной политики.

"Окончание цикла ужесточения ДКП - это хороший сигнал для инвесторов. За циклом повышения ставки последует цикл ее снижения. Доходности же рублевых облигаций находятся на довольно привлекательных уровнях. Уже сейчас мы видим интерес иностранных инвесторов, которые увеличивают свои вложения в российские гособлигации. В случае усиления притоков нерезидентов в российский долг мы можем ожидать, при прочих равных, и дальнейшего укрепления рубля", - резюмирует эксперт "Альфа-Капитала".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.