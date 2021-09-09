Инвестиции в медицинский хай-тек оправдывают ожидания - "Финам"

Инвестиции в медицинский хай-тек оправдывают ожидания, отмечается в комментарии аналитика "Финама" Зарины Саидовой.

"Индексный фонд iShares US Medical Devices ETF (IHI) с привязкой к акциям компаний-производителей и дистрибьюторов медицинской техники и устройств, находящийся в числе наших рекомендаций с 2017г, превзошел указанный нами целевой уровень и принес доходность за период с нашего последнего обновления (в конце декабря) в размере 24%. Цена закрытия на 8 сентября составила $67,15 (отметим, что в середине июля по бумаге произошел сплит в соотношении 6:1, до сплита наша целевая цена составляла $370)", - пишет Саидова.

Эксперт констатирует, что с начала года ETF с привязкой к медицинскому хай-теку обогатил инвесторов на 23,1%, а за последние 12 месяцев - на 39%. Наиболее терпеливым инвесторам, вложившимся в инструмент после первоначальной рекомендации в 2017г, эта инвестиция за 4 с небольшим года принесла доходность в размере около 150%.

"Инновации в медицине продолжают двигать сектор вперед, роботизация и миниатюризация медицинского, в т.ч. хирургического оборудования позволяют совершенствовать медицинские процедуры и лечить все больше заболеваний, а в условиях пандемии коронавируса сектор здравоохранения как никогда нуждается в самой совершенной медицинской технике. Мы полагаем, что восходящий тренд в секторе получит продолжение в ближайшие кварталы. В связи с оправданием нашего прогноза мы ставим на пересмотр рекомендацию и целевую цену по iShares US Medical Devices ETF", - заключает Саидова.

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