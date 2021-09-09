Ралли в акциях РусАла может прекратиться - ITI Capital

Ралли в акциях "РусАла" может прекратиться, отмечается в комментарии ITI Capital.

"Алюминий продолжает дорожать из-за возросших рисков поставок бокситов из Гвинеи (четверть мировых поставок) после госпереворота в этой стране и на фоне сокращения производства алюминия в Китае из-за политики снижения выбросов CO2. Фьючерсы на алюминий с поставкой через три месяца на LME подорожали вчера на 1,6% до $2837,5 за тонну, максимума за последние три года. Цена алюминия почти удвоилась в 2021г, на фоне инфляции цен на металлы и действий китайских властей по ограничению выбросов в энергоемком производстве алюминия", - пишут аналитики инвесткомпании.

При этом рост в акциях "РусАла" был поддержан призывами одного из его акционеров Sual Partners возобновить выплаты дивидендов. Уже утром 9 сентября менеджмент "РусАла" заявил о несогласии с претензиями Sual Partners, пояснив, что компании стоит фокусироваться на выплате долгов.

По мнению экспертов ITI Capital, на этом фоне ралли в акциях "РусАла" может прекратиться. "Помимо неопределённости с дивидендами, стоит отметить, что лидер, захвативший власть военных в Гвинеи, призвал горнодобывающие компании, работающие в стране, продолжать операции и заверил их, что действующие соглашения с правительством будут соблюдаться", - подчеркивают эксперты.

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