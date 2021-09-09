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09 сентября 2021 года 15:41

Рубль днем ускорил рост к доллару и евро на фоне дорожающей нефти и перед заседанием ЦБ РФ

Москва. 9 сентября. Доллар и евро немного усилили темпы снижения на "Московской бирже" в четверг днем; рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и в преддверии пятничного заседания совета директоров Банка России, на котором, как ожидается, будет повышена ключевая ставка.

Курс доллара США составил 72,86 руб./$1 в 15:00 МСК, что всего на 28,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,27 руб./EUR1, подешевев на 23 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 26,03 копейки - до 78,89 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 10 сентября на 31,31 копейки, до 73,129 руб./$1, и уменьшил курс евро на 44,37 копейки, до 86,4677 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного ускорил темпы роста к доллару и евро на дневных торгах на фоне дорожающей нефти и в преддверии пятничного заседания совета директоров Банка России, на котором, как ожидается, будет повышена ключевая ставка. При этом в моменте инвесторы сосредоточены на итогах заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), который чуть ранее в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам была оставлена на уровне 0,25%.

Кроме того, ЕЦБ не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро, однако сообщил, что с учетом оценки финансовых условий и прогноза инфляции совет управляющих счел, что темпы выкупа активов в рамках программы могут осуществляться более умеренными темпами, чем в предыдущие два квартала.

Участники рынка также находятся в ожидании пресс-конференции председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной по итогам пятничного заседания регулятора.

Мнения аналитиков относительно шага повышения ключевой ставки ЦБ РФ разделились: большинство экспертов ждет 50 базисных пунктов (б.п.), некоторые экономисты допускают 25 б.п.

Банк России в июле, повысив ставку сразу на 100 б.п. - до 6,5%, сопроводил решение заявлением о том, что "при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

ЦБ не стал уточнять сигнал перед сентябрьским заседанием, отметив, что июльское заявление "вполне актуально".

Объявленные президентом разовые выплаты пенсионерам заставили аналитиков пересмотреть оценки инфляции. При этом эксперты отмечали, этот фактор будет учтен на сентябрьском заседании совета директоров ЦБ, но вряд ли окажет значительное влияние при принятии решения по ставке.

Банк России чуть позже заявил, что сентябрьские соцвыплаты могут привести к некоторому перераспределению траектории роста цен между отдельными месяцами, но это не повлияет на проводимую денежно-кредитную политику.

Годовая инфляция в августе 2021 года, по данным Росстата, ускорилась до 6,68% (максимума с августа 2016 года) с 6,46% на конец июля. Этот показатель на 6 сентября был в районе 6,74-6,75%.

Цены на нефть немного ускорили рост днем в четверг после подъема по итогам предыдущей сессии на фоне затягивания восстановления добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида".

На данный момент возобновлена работа лишь порядка 20% добывающих мощностей, приостановленных из-за удара стихии в американской части Мексиканского залива. Таким образом, восстановление происходит даже медленнее, чем после самого разрушительного в истории США урагана "Катрина", пишет агентство Bloomberg.

Тем временем, данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали менее существенное, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе. По оценкам API, запасы снизились на 2,882 млн баррелей после падения на 4,045 млн баррелей неделей ранее. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал сокращение запасов на 3,832 млн баррелей, свидетельствуют данные Trading Economics.

Министерство энергетики США обнародует официальный доклад о резервах энергоносителей за неделю, завершившуюся 3 сентября, в четверг в 18:00 МСК.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют недельное снижение запасов нефти на 7,4 млн баррелей.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК выросла на 0,63% - до $73,1 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 0,65% - до $69,32 за баррель.

"...Восстановление рубля может оказаться неустойчивым и кратковременным. Доллар, с большой долей вероятности, продолжит дорожать на ужесточении риторики Федрезерва, который, похоже, всерьез намерен начать сокращение покупок активов в этом году. На этом фоне не ожидается возвращения спроса на риск, что также ограничит бычий потенциал "россиянина". Более того, до конца сегодняшней сессии доллар вполне может вернуться выше 73 рублей, если защитный спрос снова активизируется", - полагает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Цены на нефть Brent стабильны в диапазоне $71-73 за баррель. Данные от API показали сокращение запасов сырой нефти на 2,9 млн баррелей, запасов бензинов - на 6,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,7 млн баррелей. Статистика в целом неплохая, но ожидаемая - следствие сокращение добычи и переработки после урагана "Ида". Сегодня выйдут официальные данные от Минэнерго США, которые более информативны, в том числе дадут оценку ситуации со спросом на фоне завершения автомобильного сезона. Ждем удержания нефти Brent в боковом диапазоне $71-73 за баррель", - говорит управляющий эксперт департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем в ожидании возможного повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 9 базисных пунктов (б.п.) - до 6,79% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 4 б.п. - до 6,86% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев прибавили также по 4 б.п. каждая - до 7,04%, 7,35% и 7,42% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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