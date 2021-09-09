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09 сентября 2021 года 15:36

Банку России целесообразно взять паузу в процессе повышения ключевой ставки - ИКСИ

Банку России целесообразно как минимум взять паузу в процессе повышения ключевой ставки - факторы, на которые ЦБ ссылался, аргументируя предыдущие решения о повышении ставки, в настоящий момент уже полностью исчерпали себя, полагает начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Сергей Заверский.

10 сентября Совет директоров Банка России снова примет решение по ключевой ставке. В прошлый раз Банк России поднял ставку, аргументируя это прежде всего тем, что российская экономика во II квартале уже достигла допандемического уровня, а инфляция продолжает расти под влиянием устойчивых факторов, связанных с быстрым расширением спроса, опережающим возможности расширения выпуска.

Однако действительно ли в российской экономике все настолько хорошо, что возникла необходимость охлаждать спрос повышением процентных ставок? Эксперт ИКСИ предлагает рассмотреть несколько довольно важных моментов.

Развитые страны продолжают стимулировать свои экономики, по-прежнему увеличивая мировой спрос. В этой ситуации попытки ЦБ побороть инфляцию, возникшую в результате глобального дисбаланса спроса и предложения, в отдельно взятой стране путем ужесточения денежно-кредитной политики, по мнению Заверского, очевидно будут неэффективными.

"Сравнение с другими странами показывает, что темпы роста оборота розничной торговли в России нельзя назвать завышенными, - констатирует эксперт. - Если брать июльские данные, то в России оборот розничной торговли вырос по сравнению с докризисным уровнем 2019 года всего на 2,0%, в то время как в странах Еврозоны рост за два года составил 3,5%, в Китае - 8,1%, а в США - целых 18,9%. Спрос на большинство потребительских услуг также остается низким. Оборот общественного питания, по данным Росстата, в январе-июле 2021 г. оставался на 4,6% меньше соответствующего показателя 2019 г., объем гостиничных услуг - на 13,4%, транспортных услуг - на 21,4%. Падение или низкие темпы роста объемов оказания услуг характерны и для секторов, которые сейчас ограничениями уже не затронуты".

На взгляд аналитика, слабость спроса не только ограничивает текущий объем предложения, но и препятствует инвестициям в развитие бизнеса, консервируя таким образом низкие объемы выпуска по многим видам товаров и услуг.

В условиях, с одной стороны, слабого спроса, а с другой стороны - ужесточающейся денежно-кредитной политики, основа для экономического роста просто не может сформироваться, уверен Заверский. При этом стандартные инструменты денежно-кредитной политики по воздействию на инфляцию путем повышения процентной ставки не работают или работают плохо. "Сокращение спроса, конечно, при росте ставок произойдет, однако проблемы в производственных цепочках по всему миру от этого не рассосутся. В итоге мы можем оказаться в ситуации и падающего спроса, и растущей инфляции", - предупреждает эксперт.

По его мнению, расширение предложения - это не такая быстрорешаемая задача, как ограничение спроса. Однако если ничего не делать в плане ее решения, то ситуация не изменится.

"Фактически, после перехода ЦБ к текущей парадигме денежно-кредитной политики мы из года в год наблюдаем, как снижение инфляции идет "в ногу" с низкими темпами роста экономики, - подчеркивает Заверский. - Характерно, что в Основных направлениях денежно-кредитной политики на будущий год Банк России вообще не представляет какого-либо варианта оптимистичного для России развития событий, когда темпы роста экономики будут стабильно выше 2-3% в год. Конечно, условия для развития бизнеса в широком смысле зависят не только от политики ЦБ, но не стоит умалять значение и его действий. И дело тут не только в конкретном уровне ключевой ставки, но и в том, что систематические жесткие заявления посылают вполне конкретный сигнал и формируют очень четкие настроения у производителей товаров и услуг, заставляя их ограничивать свои планы по расширению (а иногда и склоняя их и вовсе к закрытию)".

Восстановление потребительской активности до допандемийного уровня не является значимым достижением, поскольку она была низкой и до пандемии, указывает стратег ИКСИ. На его взгляд, еще рано переходить к обеспечению стабильности вместо стимулирования роста, особенно учитывая, что с 2013г темпы роста ВВП ни разу не дотягивались даже до 3% в год. Поэтому центральному банку следовало бы в настоящий момент обратить гораздо большее внимание именно на экономику и постараться поддержать ее, чем пытаться бороться с инфляцией, вызванной во многом внешними и плохо контролируемыми причинами, заключает Заверский.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ


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