BCS Express открыл торговую идею: покупать акции UnitedHealth c целью $440

BCS Express открыл торговую идею "покупать акции UnitedHealth Group c целевой ценой $440 за штуку". Цена входа: $417; потенциальная доходность: 5,5%; горизонт инвестирования: 3 месяца, стоп-приказ: $398, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитик Оксана Холоденко указывает на ряд аргументов в пользу рекомендации:

- Доходы - по итогам II квартала компания сообщила об 14,8% увеличении выручки (г/г), до $71,3 млрд. Бизнес компании сбалансированный - традиционное медицинское страхование сочетается с технологичными продуктами (сегмент Optum).

- На ближайшую пятилетку прогноз Refinitiv предполагает 13% увеличение прибыли на акцию среднем в год. На ближайшие 12 мес. речь идет о 30,7% увеличении EPS при медиане в +20,4% по группе сопоставимых компаний.

- Мультипликаторы - одна из самых недооцененных бумаг среди топ-6 сегмента здравоохранения по рыночной капитализации.

- Дивидендная доходность - 1,4% годовых. Ближайшая экс-дивидендная дата - 10 сентября, размер выплат - $1,45 на акцию.

- Медианный таргет аналитиков на 12 мес. - $461. Это предполагает примерно 11,5% потенциал роста от уровня среды, 08.09.21.

- Техническая картина - бумаги близки к нижней границе среднесрочного восходящего канала ($413). Верхняя граница фигуры - $437.

Отмечает эксперт и риски:

- Конкуренция в индустрии. Основные представители сегмента - Anthem, Humana, Centene.

- Рыночный - возможность осенней коррекции на американском рынке акций.

UnitedHealth Group (UNH) - крупнейший медицинский страховщик в США. Компания работает в 130 странах и обслуживает более 130 тыс. клиентов.

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