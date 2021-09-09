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09 сентября 2021 года 14:48
BCS Express открыл торговую идею: покупать акции UnitedHealth c целью $440
BCS Express открыл торговую идею "покупать акции UnitedHealth Group c целевой ценой $440 за штуку". Цена входа: $417; потенциальная доходность: 5,5%; горизонт инвестирования: 3 месяца, стоп-приказ: $398, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитик Оксана Холоденко указывает на ряд аргументов в пользу рекомендации: - Доходы - по итогам II квартала компания сообщила об 14,8% увеличении выручки (г/г), до $71,3 млрд. Бизнес компании сбалансированный - традиционное медицинское страхование сочетается с технологичными продуктами (сегмент Optum). - На ближайшую пятилетку прогноз Refinitiv предполагает 13% увеличение прибыли на акцию среднем в год. На ближайшие 12 мес. речь идет о 30,7% увеличении EPS при медиане в +20,4% по группе сопоставимых компаний. - Мультипликаторы - одна из самых недооцененных бумаг среди топ-6 сегмента здравоохранения по рыночной капитализации. - Дивидендная доходность - 1,4% годовых. Ближайшая экс-дивидендная дата - 10 сентября, размер выплат - $1,45 на акцию. - Медианный таргет аналитиков на 12 мес. - $461. Это предполагает примерно 11,5% потенциал роста от уровня среды, 08.09.21. - Техническая картина - бумаги близки к нижней границе среднесрочного восходящего канала ($413). Верхняя граница фигуры - $437. Отмечает эксперт и риски: - Конкуренция в индустрии. Основные представители сегмента - Anthem, Humana, Centene. - Рыночный - возможность осенней коррекции на американском рынке акций. UnitedHealth Group (UNH) - крупнейший медицинский страховщик в США. Компания работает в 130 странах и обслуживает более 130 тыс. клиентов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-UNITEDHEALTH-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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